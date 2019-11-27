面對風險事件 特別股相對抗跌

2019-11-27 14:13 文／ 富邦投信 提供



今年以來截至11/25為止，標普美國特別股指數上漲近10%，該指數除了具有股息相對高的特性外，波動程度也相對股票指數低。富邦美國特別股ETF(股票代號：00717)經理人簡伯容表示，今年以來全球主要股市受到中美貿易談判的影響，出現波動放大的狀況，而標普美國特別股指數年化波動率僅約4%，大幅低於股市波動，近年幾次風險事件下，特別股的表現也相較美股抗跌。

近期美國景氣數據顯示成長動能力道減緩，紐約 FED的 Nowcast 第 4 季 GDP 預估成長率僅 0.4%，低於該模型之前預測的 0.7% 成長。紐約 FED在最新的經濟報告中指稱這是部分「負面驚喜」所致，包括 10 月製造業生產下降，然而勞動市場表現強勁，且過去幾個月中，多數零售銷售數據優於預期，顯示美國基本面仍相對穩健。此外，簡伯容認為，年底仍有降息機會，債券殖利率不易顯著上揚，整體環境有助於美國特別股表現。

簡伯容說明，特別股具備股債雙重優勢，既像股票，享有股價成長特性，除了擁有優先於普通股的受償順序特質外，亦像債券，因擁有相對穩定的配息與面額贖回的保護，因此在個股面臨利空時，相對一般股票而言，具備波動較小、且相對抗跌的特質。因此，在美國基本面仍舊穩健之下，布局美國特別股有助投資人在追求成長之下，兼具有風險平衡、可望獲取息收的優點，透過ETF方式投資，交易上也更加快速便利，除了可避免選股風險外，投資人可以在台灣用新台幣投資，買美國特別股不需有外幣帳戶，可花小錢輕鬆提升投資組合多元性，且相對共同基金交易成本低且便利。

此外，波動度也是特別股的優勢，今年以來截至11/25，標普美國特別股指數年化波動率約為3.87%，遠低於S&P500指數的12.65%，而在近年幾次的風險事件中，標普美國特別股指數表現也相對S&P500指數抗跌，如今年5月貿易戰再起波瀾，當月S&P500指數下跌2.5%，而標普美國特別股指數僅下跌0.6%，顯示美國特別股確實有助於投資人降低波動風險。因此，美國特別股ETF很適合做為投資人的長期核心配置。

富邦投信在2017年即看準特別股的利基，推出亞洲第一檔特別股ETF—富邦美國特別股ETF，其追蹤指數就是極具代表性的標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)，該指數以美國掛牌的特別股組成，除了投資在美國，還具備低波動、信用風險低且股息率相對高等優點，特別股本身發行量就少於普通股，具有物以稀為貴的特質，目前全世界特別股基金幾乎都是主動型基金。全世界以特別股為連結標的之ETF更少，僅10餘檔，由於發行前亞洲並無前例可循，因此富邦投信對於特別股投資組合管理與研究上，也花費更多的精神及研究資源，富邦美國特別股ETF更於今年3月獲得2019 SMART智富台灣基金獎肯定，勇奪創新類ETF大獎(註)，實屬不易。(註：資料來源為2019.03 SMART智富(晨星技術指導)

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引言：特別股具備股債雙重優勢，既像股票，享有股價成長特性，除了擁有優先於普通股的受償順序特質外，亦像債券，因擁有相對穩定的配息與面額贖回的保護，因此在個股面臨利空時，相對一般股票而言，具備波動較小、且相對抗跌的特質。