限縮罷工糾察線設置權？空服員工會批勞動部隨資方起舞

2019-11-27 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



今年連兩起航空業罷工後，外界對於是否設立罷工預告期各有看法，勞動部自10月起舉辦「完善爭議行為工作坊」，邀約各團體討論。不過，今年6月發動長榮空服員罷工的桃園市空服員職業工會今發聲明，批評勞動部隨資方起舞，不僅研擬罷工預告讓資方有更充分準備削弱罷工，更擬對罷工糾察線訂定「應注意事項」，作出更嚴格限制，呼籲勞動部若真心想要「完善爭議行為」，而非「完善圍堵爭議行為」的話，應將工作坊重點放在如何實質強化工會爭議權的行使。

空服員工會指出，勞動部在今年10月起辦理「完善爭議行為工作坊」，擬針對罷工相關法制聽取各方意見，作為未來法制的評估和檢討，勞動部雖聲稱不預設立場，但工作坊討論內容卻多集中在如何限縮罷工權的行使，包含罷工預告、罷工授權期、強制仲裁、限縮罷工糾察線設置權。

空服員工會表示，11月5日的工作坊，勞動部集中討論民用航空事業是否需增設罷工預告期，但台灣的罷工法制早已是世界數一數二繁瑣，需經調解不成立和全體會員過半同意的門檻才能取得罷工權；再者，台灣的罷工程序已具一定程度預告效果，交通部更通過新規，航空業若有罷工危機，業者需在勞方舉行罷工投票、取得罷工權及開始罷工等3階段，向乘客揭露資訊，更無增設罷工預告制度的必要，然而，勞動部不僅研擬罷工預告讓資方有更充分準備削弱罷工，更擬對罷工糾察線訂定「應注意事項」，作出更嚴格的限制。

空服員工會認為，若對罷工糾察線作出更嚴格、更複雜的規定，恐造成工人在罷工現場動輒得咎，難以對抗資方在現場實際的破壞行為或是心理恐嚇，嚴重削弱罷工的力量；此外，罷工糾察線意在阻斷資方營運、勸諭其它工人團結加入罷工，本不應僅限實體的罷工糾察線，空服員和機師罷工以收取服勤相關證件作為罷工糾察線，是考量空勤人員提供勞務的特殊性，並無固定工作地點，因此收取服勤證件達罷工糾察線效果，並未逾越勞資爭議處理法第54、55、56條規範。

空服員工會說，勞動部應站在工會立場思考航空業罷工糾察線的特殊性，而不是反過來隨資方起舞，大開工作坊討論收取服勤相關證件作為罷工糾察線之作法是否涉及強制罪，遑論勞資爭議處理法第55條早已明訂爭議行為應享有刑、民事免責權。勞動部若真心想要「完善爭議行為」，而不是「完善圍堵爭議行為」的話，就該將工作坊的重點放在如何實質強化工會爭議權之行使，例如雇主違反勞基法、工會法或破壞罷工糾察線等爭議行為應課予刑民事責任、提高行政罰鍰。