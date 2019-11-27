元大證券金彝獎雙喜 勇奪兩項團體大獎

2019-11-27 07:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



第15屆金彝獎頒獎典禮盛大舉行，由元大證券總經理黃維誠親自帶領公司團隊出席受獎，不僅榮獲首屆「傑出綠色募資獎」，更連續兩屆獲得「傑出金融創新獎」，元大證券在專業及創新上的用心投入深獲肯定。

第15屆金彝獎首次頒發「傑出綠色募資獎」，由金彝獎選拔委員會依據券商公會會員承銷綠色債券的相關資料作評比，頒獎予優秀公司。

元大證券作為證券業龍頭，向來以激發產業創新為導向，本著債券承銷排名第一與對企業與投資人的高度掌握，率先積極投入國內企業及銀行業之綠色債券承銷，主辦台灣第一檔外國銀行在台分行發行的新台幣綠色債券「法國興業台北分行107-1金融債」，籌募資金全數投入離岸風電建設之投資或融資，更取得櫃檯買賣中心的綠色標章資格，並於隔年(2019)再次主辦「法國興業台北分行108-1金融債」，獲頒首屆「傑出綠色募資獎」，可說是實至名歸。

在傑出金融創新獎方面，連續兩屆的獲獎是對元大證券近年積極投入金融科技研發莫大的肯定。本屆獲獎產品「投資先生APP」，自2018年9月上線以來，已經創造超過70萬次下載量，除了搭配AI智慧運算與投顧專業分析，為投資人量身打造最佳投資組合外，在UX/UI使用者介面設計上更是下足功夫，帶給投資人全方位的智慧投資體驗。「投資先生APP」至今也勇奪經濟部「數位內容產品獎」、國家品牌玉山獎「最佳產品獎」等多項大獎，卓越表現有目共睹。