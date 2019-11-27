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燃煤1成容許差值 環團：不代表要燒好燒滿

2019-11-27 01:10聯合報 記者吳姿賢彭宣雅喻文玟／連線報導

國民黨團立委江啟臣（中）、顏寬恒（右二）、沈智慧（左一）昨天批評蔡政府漠視中部人...
國民黨團立委江啟臣（中）、顏寬恒（右二）、沈智慧（左一）昨天批評蔡政府漠視中部人健康。記者曾吉松／攝影
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台中市長盧秀燕昨批評，中央函文要求中火燃煤許可放寬一成是「大開環保倒車」。環保署表示，許可條件得有一成「容許差值」是十八年來既有規定，因台電日前發文詢問法規，環保署才同步回函向台電跟台中市府解釋，並非要求台中市府放寬。

一成容許差值雖是既有規定，但環團認為也不代表燃煤要「燒好燒滿」。主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，雖然容許差值早已存在，但不希望中火減煤四成目標因此被打折，台電不應利用法規鑽漏洞，規避減煤責任。

許心欣大罵中央蠻橫，去年大修空汙法，面對環團抗議也視若無睹；今年再修固定汙染源許可證管理辦法，等於讓台中市管制生煤自治條「跛腳」。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃也說，燃煤對環境、人體健康傷害很大，容許差值是十八年前的規定，但現在時空不同，若不合時宜就應修法改正。

根據固定汙染源設置與操作許可證管理辦法，十八年前已訂定許可證「條件、數值得有百分之十容許差值」，今年九月又修法強調，容許差值的前提是「未超過空汙防治設施最大處理容量，且符合排放標準等規定」。

環保署空保處長蔡孟裕說，容許差值規定主要是考量業者、公私場所的操作彈性，若台中市府不同意法令內容，中火認為損及利益可自行提出行政救濟。

至於中火燃煤機組操作許可證展延期限將至，台中市環保局跟議員近期曾不滿指出，環保署九月修正許可證管理辦法，形同將「審查權收歸中央」，因地方環保局將不能在許可證加註事項，展延期限也從「五年以下」限縮為「三至五年」。環保署解釋，限制地方加註是為保持全國一致性，但若地方有需求，像是要求加嚴某種空汙排放量標準，也可依法向環保署申請審核。

中火環保署台電盧秀燕

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