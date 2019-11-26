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華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

GDPR適足性認定最大難題 須設個資專責機關

2019-11-26 22:03經濟日報 記者林于蘅／即時報導

國發會27日將與歐盟進行第三次技術性協商，國發會主委陳美伶說，目前GDPR適足性認定進度已完成四分之三，最後二大議題為「設立個資保護獨立專責機關」，並「修法兼顧個資權益及產業發展」。其中，最困難的無非是設立專責機關，國發會官員透露，目前規劃設立如飛安會層級的常設機關因應。

陳美伶說，歐盟要求成立「個資獨立專責機關」，不只獨立、還要專責、而且是機關；第二個是要求跨境傳輸能兼顧人權與產業發展，而不是偏向任一方，因此現行《個人資料保護法》勢必要做若干調整，將公務機關與非公務機關的規範一致化。

至於歐盟要求設立行政院之下的獨立專責機關，陳美伶曾坦言，台灣的組織改造較具剛性，需要通過繁複的程序，也需要立法院的支持，一步到位有一定的難度。國發會官員透露，目前規劃朝向飛安會形式的三級常設機關，仍待與行政院溝通，才能確定方向。

台經院歐洲研究中心主任葉基仁指出，歐盟對於設立獨立監管機關立場非常堅持，台灣沒有太多妥協的空間，這是「非做不可的事情」，否則很難取得認定；他說，包括日、韓、紐西蘭都是設置專責機關後才取得認定。

葉基仁說，歐盟堅持要求的主因，是因為GDPR對違反的企業組織課以非常高的罰鍰，因此，需要有獨立機關來判定、執行加強罰則；如果像台灣現在分散在各縣市政府處理，就會出現標準不一的情況。

另外，台灣個資法與歐盟GDPR有一大差異在於，我們區分了公務機關與非公務機關，且有22個事業目的主管機關，規範參差不齊，陳美伶指出，這也是為什麼國人普遍沒有完善的個資保護觀念。

陳美伶表示，勢必要檢討修正個資法，未來擬不再區分公務、非公務，讓它有一致性，並盼在二年內取得認定。

葉基仁說，對歐盟而言，個資是人權，政府機密文件資料保護與一般民眾的資料應受同樣規範保護。因此，如同日本，我們的法規勢必也要朝歐盟調整，據他所知，這部分不論內部或公開的會議，都已有共識，個資法修法勢在必行。

歐盟陳美伶國發會

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