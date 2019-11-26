金車飲料賺什麼？ 內行人曝3主因「伯朗連北韓都買的到」

2019-11-26 21:41 聯合新聞網 綜合報導



金車企業知名的產品之一伯朗咖啡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣老字號食品公司「金車」旗下商品多到數不清，如奧利多水、伯朗咖啡及麥根沙士等，至今仍受許多民眾喜愛。一名網友日前就在批踢踢好奇問說，金車飲料雖然越做越大，但真的能靠飲料事業就那麼成功嗎？「金車靠什麼賺錢啊？」文章分享後立刻引發網友熱烈討論，甚至釣出內行人曝3大主因。

原PO日前在批踢踢八卦版表示，「覺得飲料界金車越來越屌了，以前只知道伯朗咖啡，還開了博物館、旅館跟咖啡廳。」後來還有了葛瑪蘭威士忌，聽說在國外的評價也不錯，就連伯朗咖啡一罐都才20元，讓原PO不禁疑惑靠賣這幾種飲料可以賺那麼多錢一直投資喔？「很厲害餒」，想知道到底為何金車事業能夠做那麼大？

沒想到文章分享後，立刻引發網友熱烈討論，網友們紛紛發表自己的看法，「有觀光工廠啊」、「良心企業，台灣的賣價比國外低很多」、「伯朗我在捷克公路旁的休息站也看的到，一罐47克朗，大概61台幣」、「礦泉水就削翻了」、「金車產品很多，而且伯朗很賣」、「跪求泡麵重出江湖」。金車礦泉水從以前到現在都相當熱賣，「我以前上班公司礦泉水都跟金車訂」、「水！宜蘭水運費成本比埔里低」。

同時也有網友專業指出三大關鍵主因，「伯朗咖啡行銷全球」、「旗下產品眾多」、「房地產」，直言「伯朗咖啡外勞超愛的…東南亞的超商都有」、「伯朗全球暢銷，然後伯朗咖啡在台灣大都有分店」、「罐裝咖啡阿，北韓中東都可以看到」。

伯朗咖啡的通路遍布歐美各地，全球逾70個國家都看的到，甚至連北韓都可以買到了，根據臉書粉專「北韓-朝鮮經貿文化情報」，伯朗咖啡的黑咖啡、冰咖啡與三合一咖啡順利登陸平壤市光復地區的商業中心，1罐售價朝鮮幣12000元（約新台幣48元），讓人直呼「真的好猛」。