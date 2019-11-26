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電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

【重磅快評】盧秀燕煤得商量？林規盧隨而已

2019-11-26 18:06聯合報 主筆室

台中火力電廠生煤量到底該減多少？台中市長盧秀燕一句「煤得商量」引爆中央地方砲火。...
台中火力電廠生煤量到底該減多少？台中市長盧秀燕一句「煤得商量」引爆中央地方砲火。圖／聯合報系資料照片
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台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔今天台中、台北同步開砲，指環保署函文要求中火燃煤許可要再放寬10％，從目前許可量1104萬公噸放寬至1200萬噸是「煤得商量」；一句「煤得商量」引爆中央地方砲火，不僅是數字遊戲，也牽動大選決戰中台灣，更是中部人的保肺大作戰。

台中市府緊釘台電中火生煤減量，有如中火的緊箍咒，也讓盧市府和中央的關係緊張，但這緊箍咒可不是盧秀燕放的，而是前任市長林佳龍任內訂的「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，並從民國105年1月26日生效，盧秀燕只是「林規盧隨」而已。

中火爭執有兩點，一是計算基準應該是104年的許可量2100萬噸為標準，而不是當年的實際使用量1839萬噸，第二是中火找來環保署助勢，指許可證內條件及數值依法規有10%容許差值，此規定行之有年且全國一體適用，換句話說，中火有多燒10%生煤的空間。

中火及環保署言之鑿鑿，但台中市政府也堅不退讓，外界一時看不清楚所以然，但整件事情有一個很清楚的脈絡可循，即到底是中部人的肺重要？還是讓中火多燒100萬噸生煤重要？

林佳龍在台中長任內強推生煤條例，並給中火緩衝時間，當時中央是國民黨執政，林佳龍市府團隊算出的數值，中火並無意見，林佳龍也顯然是作了市長連任的準備，未料慘遭滑鐵盧。  

盧秀燕團隊接手之後，緊釘中火本來就是她的競選承諾，盧接續林佳龍政策，一噸也沒有改，為何中火卻百般不願？硬是要以2100萬噸來重新算過，難道多燒100萬噸生煤有那麼關鍵？還是不願配合盧市府？

即使中火搬出前市府在106年11月核發107、108年展延許可，堅稱減煤4成應為1260萬公噸，盧市府也拿出數據，指前市府是以許可量2100萬噸為基礎減量24％計算，並規定中火最多僅能燒1600萬噸生煤，並非以實際使用量1839萬公噸作為減煤標準；盧市府照著林市府算出的數字行事，何來違反信賴保護之說？

最突兀的是環保署，不知嚴格督促中火改善空汙減排，反為中火開脫，忘卻自身職責，如果10 %是容許差值，環保署為何偏要卻站在多燒10%的方向思考？反過來說，台中市府是否也可以主張少燒10%？環保署更應該關切的是如何督促中火落實減排，而不是想辦法為中火開綠燈多燒生煤才是，更別提近期想修正空汙法及許可證管理辦法，試圖把審查權力收歸中央了。

去年九合一選舉，民進黨在台中吃敗仗和盧秀燕強打空汙牌不無關係，中火近年努力減媒，也有一些成績，但做得還不夠好，盧秀燕上台後，市民感受比較強烈的是空汙改善還沒有達標，中火卻再傳水汙染，生煤減量不夠多，卻想要在數字上動手腳，現在還找來環保署一起對付市府，而迫在眉睫的老舊機組汰換及改用燃氣機組卻依舊牛步，難道蔡政府真的不要中部人的選票嗎？

環保盧秀燕林佳龍中火

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