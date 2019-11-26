盧秀燕開砲「煤」得商量 台電：曲解實情、誤導大眾

2019-11-26 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



針對台中市府多次主張今年減煤目標為「1,104萬噸」，台電今（26）日回應表示，持續減煤，台電努力在做，但中市府的減煤規定一變再變，朝令夕改，令台電無所適從。

台電表示，台電公司近年持續減煤，近五年中火用煤量已減少將近500萬噸，從103年實際用煤量1839萬噸，今年可望降至接近1,300萬噸，單單今年就減煤近300萬噸，未來也會持續減煤。

台電並進一步指出，台電公司持續採取三階段措施，推動減煤目標，包括短期降載減燒，中期從事環保改善工程，長期新增燃氣機組，按部就班，讓穩定供電與環保減煤兩全其美。

只是台電也感嘆，台電的三個減煤措施，卻「真心換絕情」，換來中市府一變再變的三個謬誤。

首先，今日的台中市府推翻過去市府於106年核發許可證時核定的操作條件：「全廠生煤年用量不得超過1,600萬噸」以及「自109年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之四十」，違反信賴保護。

台電也指出，第二個謬誤，市府計算減煤四成基準為「實際用煤量」，而非法規一貫的「許可使用量」，此等「獨門暗器」讓人無所適從。

第三個謬誤，許可證內條件及數值依法規有10%容許差值，此規定行之有年且全國一體適用，然而中市府卻認為主管機關對中火「放寬」規定。台電不解，中市府為何曲解實情、誤導大眾？

台電表示，行政機關應該依法行政，中市府否定自己在許可證中核定的要求，且近期對於生煤限制用量及期程說改就改，台電懇求中市府「依法行政」，讓台電可以無後顧之憂為全民發電。