中火減煤爭議 台電：中市府規定朝令夕改無所適從

2019-11-26 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



中央要求台電台中火力電廠燃煤許可再放寬10％，引起地方砲轟。台中市長盧秀燕今天在市政會議上表示，最近忽然收到中央要求台中火力電廠燃煤許可再放寬10％，從目前許可量1104公噸放寬至1200萬噸，她下重話「只要我在，『煤』得商量」。台電回應，台電持續減煤，但面對台中市政府的減煤規定一變再變，朝令夕改，令台電無所適從。台電強調，台電減煤腳步不會停歇，也有決心可以做到兼顧穩定供電與環保的目標。

台電說明，台電近年持續減煤，近五年中火用煤量已減少將近500萬噸，單今年就減煤近300萬噸，無奈中市府仍然無視，一再對外指責台電沒有努力減煤，台電公司持續採取3階段減煤目標，包括短期降載減燒，中期從事環保改善工程，長期新增燃氣機組，卻「真心換絕情」，換來中市府一變再變的三個謬誤。

台電表示，三個謬誤包括，首先，今日的台中市府推翻過去市府於106年核發許可證時核定的操作條件「全廠生煤年用量不得超過1600萬噸」，以及「自109年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之四十」，違反信賴保護；第二個謬誤，市府計算減煤四成基準為「實際用煤量」，而非法規一貫的「許可使用量」，讓人無所適從；第三個謬誤，許可證內條件及數值依法規有10%容許差值，此規定行之有年且全國一體適用，然而中市府卻認為主管機關對中火「放寬」規定。台電不解，中市府為何曲解實情、誤導大眾？