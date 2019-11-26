環保署槓中市府：生煤許可10%彈性 18年前就有

2019-11-26 15:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



國民黨立委今（26）日召開記者會，抨擊環保署一紙函文就放寬台中火力發電廠10%燃煤量，等於讓中火可多燃燒110萬噸生煤；對此，環保署回擊，指中市府對法令有所誤解，強調操作許可條件容許10%彈性的規定，迄今已存在18年之久。

環保署表示，有關許可證記載的各項許可條件或數值，在未超過固定污染源空氣污染防制設施最大處理容量，且符合排放標準及相關管制規定者，可有10%之容許差值，這項規定是放在「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」第9條，是延續2001年11月7日修正發布的「固定污染源設置變更及操作許可辦法」既有內容，迄今已存在18年之久，中市府對法令有所誤解。

環保署表示，環保署在今年11月11日相關解釋函文，是因收到台電公司函文要求解釋，基於法規主管機關立場，僅「重申」前述法令規定，以秉持依法行政，維護法治秩序。

環保署表示，維護環境品質及國民健康，是環保署施政重點，已與經濟部合作推動國營事業空汙減量工作，以中火為例，統計其空氣汙染物排放情形，已由2016年3萬8千餘公噸，降至2018年2萬9千餘公噸，減量比率達23%，且仍持續進行空汙改善，而空品不良期間，也要求中火進一步降載，減少空汙排放情形。

環保署呼籲，各界共同努力進行相關空氣污染改善作業，維護空氣品質。