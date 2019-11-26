台歐27日三度協商GDPR認定 國發會：個資法勢必修法

2019-11-26 14:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



國發會主委陳美伶今（26）日表示，明（27）日國發會將與歐盟進行第三次GDPR適足性認定的技術性協商，目前相關進度已完成四分之三，最後兩大議題為「設立個資保護獨立專責機關」，並「修法兼顧個資權益及產業發展」，因此現行個資法勢必還是要做若干調整。

陳美伶表示，歐盟希望台灣成立「個資獨立專責機關」，不只獨立、還要專責、而且是機關，第二個是要求跨境傳輸能兼顧人權與產業發展，而不是偏向任一方，因此現行個資法勢必還是要做若干調整。

陳美伶表示，過去個資法的法治主管機關是法務部，但個資法沒有業務主管機關，且法務部也沒有跨部會的協調機制，因此，去年與法務部協商之後，在國發會成立個人資料保護專案辦公室，至於歐盟要求必須要專責機關，仍待溝通協商。

此外，台灣的個資法與歐盟GDPR有一大差異在於，區分了公務機關與非公務機關，有22個事業目的主管機關，每個主管規參差不齊，陳美伶指出，這也是為什麼國人沒有完善的個資保護觀念。

陳美伶表示，個資法前身為1995年的電腦處理個人資料保護法，後來在2010修正把四字拿掉，擴大個資法的使用範圍，到現在面對數位經濟科技轉型時代 法規也需要重新檢視才能因應。

陳美伶提到，未來可能檢討修正個資法，不再區分公務、非公務，讓它有一致性，希望能順利在兩年的時間內通過，成為亞洲第三個符合GDPR適足性認定。