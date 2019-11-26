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陳美伶：5G即將大鳴大放的時代 資料如「新的能源」

2019-11-26 14:40經濟日報 記者林于蘅／即時報導

國發會主委陳美伶今（26）日表示，在5G即將大鳴大放的時代，資料有如「新的能源」，需要巨量的資料加值運用，同時，也必須在大量資料流通過程中，兼顧資訊人權、人性尊嚴，在經濟發展取得平衡。

陳美伶強調，個資隱私保護非常重要，但是資料的合理利用，才是數位經濟時代所要求的，未來，透過技術將資料讓「去識別化」，與個人資料切割，讓資料做更大利用，不能因為過於保護個資，妨害到產業的發展，相信可以透過技術找到解方。

國家通訊傳播委員會代理主委陳耀祥表示，12月5G即將釋照，在超高速、大寬頻、大連結的數位經濟時代，「資料就是力量」，未來很多資料應用會在5G加值上大力發展，也會與個資處理利用保護息息相關。

長期以來，行政機關、產業對個資如何搜集、處理、利用一直有爭論，例如電信產業究竟能不能搜集個人資料、能將個資利用到什麼程度，在數位經濟時代，消費者對於個資也相當敏感。

陳耀祥表示，資料就是力量，「有時候看起來不要錢的，其實是你用你自己的個資在換取」，因此，消費者可不可以主張被遺忘權、主張刪除，是數位時代新的挑戰。

陳美伶指出，在5G即將大鳴大放的時代，資料是國家策略戰略新的重要資產，如同新時代的能源，也就是說，資料的重要性與過去有很大的差異，政府必須考量在巨量資料流通過程中，如何兼顧人權尊嚴，取得經濟發展的平衡。

陳美伶說，盼未來透過技術將資料讓「去識別化」，與個人資料切割，讓資料做更大利用，不能因為過於保護個資，妨害到產業的發展。

陳美伶並表示，國發會27日將與歐盟進行第三次技術性協商，目前GDPR適足性認定進度已完成四分之三，最後兩大議題為「設立個資保護獨立專責機關」，並「修法兼顧個資權益及產業發展」。

陳美伶5G國發會

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