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台電：搭配智慧電網、儲能系統 避免「棄風棄光」

2019-11-26 14:12經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

台電總經理鍾炳利今（26）日指出，台電將金門當成智慧電網與儲能裝置的練兵場，希望能增加「慢充慢放」的儲能系統，讓未來綠電的供電更為平滑，以因應未來若綠能生產過多時，可以讓儲能方案搭配智慧電網，用來製作「綠氫」，避免「棄風棄光」。

鍾炳利今日出席行政院節能減碳辦公室主辦的「智慧電網、電力輔助服務與需量反應之研討會 」，在綜合座談中，與會者提問關於金門12日發生無預警跳電情況，以及未來是否將在金門測試的智慧電網，擴及在全台灣實施；也有提問者問及台電是否計畫實施將台灣分為六個獨立電網。

鍾炳利表示，金門該次跳電是其中一條饋線造成的，若未來智慧電網上場，未來針對供需不平衡造成的跳電，智慧電網可提供解方，可以透過儲能裝置，即時大量釋放電能快速供電，讓跳電機率大幅降低。

鍾炳利表示，目前台電並無計劃要將台灣分成六個獨立電網，而是作為整體，因為台灣並非很大，分割後可能會衍生更複雜的區域電價問題，目前是透過南北、東西互相長途支援，這在電源開發時即有考量此概念。

鍾炳利也回答提問者，「棄風、棄光」是件很可惜的事，台電有做相關規劃，若綠電生產過剩時，可以透過智慧電網，用過剩的電能，運用甲烷來進行碳捕捉，用以製造更多綠電氫氣，讓供電更穩定。

鍾炳利也指出，台電之所以選擇在金門練兵，是因為金門條件不錯，規模不太小也不太大，且再生能源滲透率達到五成，比本島的20%高，台電從變電所得饋線智慧化，並在金門三萬多戶建置AMI也相當容易，更易於全面普及化、饋線與開關自動化。

金門台電綠電

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