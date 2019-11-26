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最新民調／總統三強對決 蔡賴配支持度、看好度都過半

火力全開多25天 藍委怒「中部人不比北部南部？」

2019-11-26 12:06聯合報 記者張文馨／台北即時報導

中央函文台中市政府，要求中火燃煤許可要再放寬10％，從1104萬公噸放寬至1200萬噸，台中市長盧秀燕嗆「煤得商量」，國民黨立法院黨團也同步舉行記者會呼應，批中央是空汙殺手，無視中市府對生煤管控的主導權，也漠視民眾健康， 難道中部人不比北部人和南部人？

台中市政府環保局長吳志超表示，若依據環保署的要求，等同台中火力發電廠還要再火力全開25天，台中市政府一整年來對降低生煤燃燒的努力，中央用一紙命令就要全數推翻。

台中市副市長楊瓊瓔反問，台中市政府通過得自治條例沒有誤差值，中央輕易開後門，難道中部人的健康也有誤差值？呼籲中央政府饒過中部人，中部人爭的就是擁有健康的權利。

國民黨立委江啟臣指出，今年1月26日到11月24日中火的實際生煤使用量為1103.69萬噸，明年1月25日前要降到1104萬頓，這幾天就是破表的日子。在破表前夕，環保署強加霸王條款，要台中市接受，中央根本是空汙殺手。

國民黨立委顏寬恒表示，中部民眾爭取的是呼吸權和生存權，台中市政府長期努力，結果被中央下毒手，讓中部鄉親籠罩在危險恐懼的環境中，生存權快要不見了。

江啟臣和沈智慧表示，地方政府要全力落實生煤管制條例，台中市前市長林佳龍、台中市民進黨立委可以默不做聲嗎？

國民黨立法院黨團邀請台中市政府共同舉行記者會，抗議中央放寬生煤燃燒量。記者張文馨...
國民黨立法院黨團邀請台中市政府共同舉行記者會，抗議中央放寬生煤燃燒量。記者張文馨／攝影
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