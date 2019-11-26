浩珵食品生技有限公司竟遭Bizbox越南公司惡意抹黑

2019-11-26 12:07 文／ 浩珵食品生技有限公司 提供



台灣公司浩珵食品生技，於108年6月至9月期間，每月支付「服務費－新台幣58,000元」，與越南公司「Vietnam Bizbox」合作。

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不料雙方合作期間，越南公司在「帳目細項及勞務供給」部分，皆與當初約定之內容有出入，提供之資源亦不達約定之標準，導致「高額服務費與低效勞務輸出」兩邊差距懸殊，形成「不合理的對比」，台灣公司因此懷疑越南公司在合作前所提出之約定內容有「誇大或吹噓之嫌」。

甚至，台灣公司在與越南公司合作後期，在「續約條件」的部分，越南公司竟開出不合理要求－須取台灣公司在越南「營業額的35%」作為合作抽成，且所有廣告費用及貨物進出口成本皆由台灣公司支付。台灣公司認為如此要求形同「獅子大開口」，不但不合理，也不合乎業界行情，於是拒絕再與越南公司續約合作。

▎合作續約－補充說明：

越南公司提出續約條件之前提－發現台灣公司產品「越南市場潛力大、前景可觀」，於是向台灣公司提出「營業額抽成35%」之要求，但除「人力」以外的花費（如：廣告費、物流費、貨物進出口相關費用等）皆須由台灣公司負擔。

經瞭解，越南公司「Vietnam Bizbox」主要經營者為台商【林奐呈先生】，其聲稱自己是公司的管理兼業務執行者，但其實，其越籍妻子才是該越南公司實際登記在案的負責人。

因為「續約未果」，越南公司「Vietnam Bizbox」的林奐呈先生，竟開始在網路上－包括：社群平台Facebook粉絲專頁【Vietnam BizBox 在越南做生意的好幫手】、自有網站【VNonline越南在線】，對台灣公司進行一連串的抹黑與攻擊，並杜撰、捏造不實言論，扭曲事實真相、遊走法律邊緣，意圖擾亂網路風向及詆毀台灣公司商譽。

林奐呈先生在【VNonline越南在線】發表一篇標題為《越南商業詐騙案例：陳郡憲、林芮樺 AsiaTurbo南向推進器、浩珵食品生技》的惡意誹謗文章，其內容言之鑿鑿，卻拿不出任何相關證據；甚至仗勢「架設於國外伺服器的網站無法查證」這點，大肆造謠、栽贓誣陷，嚴重影響台灣公司的商業經營與業務拓展。

目前，浩珵食品生技有限公司的員工－陳先生及林小姐，在完成蒐證後，已聯合其他「同樣遭受林先生誹謗的受害者」，個別對林奐呈先生提出【妨害名譽告訴】。本案正在偵查庭審理中，迄今已開庭2次，目前正等候第3次開庭及偵查結果。

▎浩珵食品生技有限公司－聲明：

本公司致力奉行商業道德，堅持以誠信經營為原則，絕不容許任何違法行為，對於產品品質亦有嚴格把關，以符合台灣安全衛生管理標準。

此外，本公司也嚴厲譴責散佈不實謠言及誹謗言論的網路霸凌行為，如有遇到類似狀況的受害者，可以洽反網路霸凌諮詢平台－「台灣展翅協會」，網站： https://www.ecpat.org.tw ，協會皆會提供幫助。

而本公司也陸續集結其他受害者，目前已發起「南向廠商自救聯署」，預計之後將會聯合所有受害廠商，共同召開記者會說明，以提醒有意發展南向計畫的其他廠商，須尋求正確的合作管道，避免受騙。

※ 越南投資注意事項：1. 先瞭解合作公司是否有台灣法律代理人，並確認如遇到合作糾紛，是否可以回到台灣處理。2. 金流是否走正規程序，如若非法須小心資金問題。3. 產品進口到越南是否屬合法管道。4. 南向相關問題，可先詢問「行政院經貿談判辦公室－新南向服務中心」。