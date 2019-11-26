勞保全額年金、減額年金到底幾歲可以領？一次搞懂

2019-11-26 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／即時報導



勞工到底幾歲可以請領年金，先要看自己的出生年次；若是51年次以後勞工，則一律都是65歲才能領。報系資料照 分享 facebook

很多勞工以為一律年滿60歲就可以領勞保老年年金，但勞保老年年金法定請領年齡是逐年調高到65歲。勞工對於自己到底幾歲，才能領勞保年金常常搞不清楚，尤其又有最早可提早五年請領的減額年金，勞工將兩者混為一談，問題更複雜。勞工到底幾歲可以請領年金，先要看自己的出生年次；若是51年次以後勞工，則一律都是65歲才能領。

勞保於2009年開辦老年年金給付時，一開始前十年法定請領年齡是60歲，再逐步調高到65歲。

例如2018年提高為61歲，2020年提高為62歲，2022年提高為63歲，2024年提高為64歲，2026年以後，都是65歲才能請領老年年金。

但因勞保老年年金訂有提早請領的減額年金機制，勞工可在達到法定請領年齡前五年開始請領，但因法定請領年齡處於變動狀態，勞工想要提早請領，必須先搞懂自己出生年次的法定請領年齡，才能再回推五年，才是可以開始請領減額年金的年齡。

舉例而言，民國47年次、1958年出生，法定請領年齡為61歲，則最快年滿56歲才能開始領減額年金；民國48年次、1959年出生為62歲領全額年金，則最早年滿57歲才能請領減額年金；依此類推。

民國49年次、1960年出生為63歲領全額年金，58歲可領減額年金；民國50年次、1961年出生為64歲領全額年金，59歲可領減額年金；若是民國51年次（含）、1962年以後出生的勞工，法定請領年齡都是65歲，最快年滿60歲可以請領減額年金。

勞保局表示，所有勞工請領減額年金或增額年金，都是以自己法定請領年齡全額年金的年齡，往回推五年。勞工最常混淆的是，直接以當年度的法定請領年齡，回推自己領取減額年金年齡。

例如今年勞保老年年金請領年齡是61歲，最早可提前五年領，也就是56歲請領減額年金，指的是47年次勞工，但有些52年次勞工今年年滿56歲，以為今年就可以申請減額年金。