勞工注意！明年勞保退休金請領年齡又調高1歲了

2019-11-26 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／即時報導



勞工注意！明年起勞保老年年金法定請領年齡又提高一歲到62歲。圖／資料照片 分享 facebook

勞工注意了，明年起勞保老年年金法定請領年齡又提高一歲到62歲了。也就是如果48年次勞工要請領勞保老年全額年金，則必須到後年（2021年）、年滿62歲才能請領。由於老年減額年金最早可以提早五歲請領，因此50年次勞工明年起滿59歲時，可以請領減額年金了。這是勞保年金上路以來，第二次調高請領年齡。

勞保條例規定，勞保年金2009年上路時，請領勞保老年年金法定年齡為60歲，但第十年起提高一歲，其後每二年提高一歲，直到65歲為限。

勞保老年年金自2009到2017年止，請領年齡都是60歲，去年起請領年齡首次提高，從60歲延到61歲，此後繼續每兩年調高一歲請領年齡，直到2026年起請領年齡達到65歲上限為止。

也就是說，明年起，勞保老年年金法定請領又要第二次調高，從61歲再調高為62歲，首要受影響的對象是48年次的勞工，原本雖然該年次勞工明年滿61歲，但是因為法定請領年齡剛好調高一歲變成62歲，48年次勞工若要請領全額年金，就得再等一年到後年2021年，年滿62歲時才能領。

不過勞保年金訂有提早請領及延後請領機制，也就是勞工可在符合法定請領年齡前五年請領減額，或法定請領年齡後請領增額年金，每提前或延後一年，減增額4%，最多減增額20%。

舉例而言，如果48年次7月出生的李先生，想要月領勞保老年年金，因為明年起延後到62歲才能領全額年金，必須到後年2021年7月滿62歲才能領。但如果李先生選擇請領老年減額年金，則最早從2016年7月起，就已經可以開始領。

另一個受影響對象是50年次勞工，因為50年次勞工勞保老年年金法定請領年齡是64歲，如果是提早請領減額年金，則最早可在59歲開始請領，也就是明年，因此50年次勞工可以開始試算，是否要提早請領年金。

如果明年請領，則減額20%，也就是全額年金的80%，以原本可以月領2萬元全額年金為例，若是明年開始領，就是16,000元。

一旦開始領減額年金後，就不能再改，必須終身領減額年金。