親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

香港建制派崩潰：北京大錯愕 傳將開刀林鄭、中聯辦

最新民調／總統三強對決 蔡賴配支持度、看好度都過半

勞工注意！明年勞保退休金請領年齡又調高1歲了

2019-11-26 11:49經濟日報 記者陳素玲／即時報導

勞工注意！明年起勞保老年年金法定請領年齡又提高一歲到62歲。圖／資料照片
勞工注意！明年起勞保老年年金法定請領年齡又提高一歲到62歲。圖／資料照片
分享

勞工注意了，明年起勞保老年年金法定請領年齡又提高一歲到62歲了。也就是如果48年次勞工要請領勞保老年全額年金，則必須到後年（2021年）、年滿62歲才能請領。由於老年減額年金最早可以提早五歲請領，因此50年次勞工明年起滿59歲時，可以請領減額年金了。這是勞保年金上路以來，第二次調高請領年齡。

勞保條例規定，勞保年金2009年上路時，請領勞保老年年金法定年齡為60歲，但第十年起提高一歲，其後每二年提高一歲，直到65歲為限。

勞保老年年金自2009到2017年止，請領年齡都是60歲，去年起請領年齡首次提高，從60歲延到61歲，此後繼續每兩年調高一歲請領年齡，直到2026年起請領年齡達到65歲上限為止。

也就是說，明年起，勞保老年年金法定請領又要第二次調高，從61歲再調高為62歲，首要受影響的對象是48年次的勞工，原本雖然該年次勞工明年滿61歲，但是因為法定請領年齡剛好調高一歲變成62歲，48年次勞工若要請領全額年金，就得再等一年到後年2021年，年滿62歲時才能領。

過勞保年金訂有提早請領及延後請領機制，也就是勞工可在符合法定請領年齡前五年請領減額，或法定請領年齡後請領增額年金，每提前或延後一年，減增額4%，最多減增額20%。

舉例而言，如果48年次7月出生的李先生，想要月領勞保老年年金，因為明年起延後到62歲才能領全額年金，必須到後年2021年7月滿62歲才能領。但如果李先生選擇請領老年減額年金，則最早從2016年7月起，就已經可以開始領。

另一個受影響對象是50年次勞工，因為50年次勞工勞保老年年金法定請領年齡是64歲，如果是提早請領減額年金，則最早可在59歲開始請領，也就是明年，因此50年次勞工可以開始試算，是否要提早請領年金。

如果明年請領，則減額20%，也就是全額年金的80%，以原本可以月領2萬元全額年金為例，若是明年開始領，就是16,000元。

一旦開始領減額年金後，就不能再改，必須終身領減額年金。

勞保年金過勞

相關新聞

勞保全額年金、減額年金到底幾歲可以領？一次搞懂

2019-11-26 11:56

中火燃煤許可再放寬？環署喊冤：規定早有10%容許差值

2019-11-26 11:23

火力全開多25天 藍委怒「中部人不比北部南部？」

2019-11-26 12:06

韓國瑜買房案 台肥官派董事：轉折點需更多資料佐證

2019-11-26 12:37

中央要中火燃煤再增10％ 盧秀燕開砲：「煤」得商量

2019-11-26 10:20

轉單效應後座力？外媒示警 我恐列匯率觀察名單

2019-11-26 00:42

名家觀點／商業保險補強高齡防護網

2019-11-26 00:34

財經觀點／亞洲永續投資 三大領域將崛起

2019-11-26 00:34

路透報導 台灣擴大對美採購

2019-11-25 23:56

因應匯率操縱？經部否認設跨部會小組

2019-11-25 23:55

5+2產創計畫2.0版 來了

2019-11-25 23:54

台灣加速智造 拚當領頭羊

2019-11-25 23:54

製造業指數 連二黑

2019-11-25 23:53

批發業 本月將轉正

2019-11-25 23:53

首個網路外送員專職工會上路 台北市勞動局鼓勵加入

2019-11-25 20:10

台經院發布10月三大營業氣候測驗點 營建業一支獨秀

2019-11-25 14:34

董事、獨董配票失利...許家股權多 丟福懋油經營權

2019-11-25 14:23

中部食品廠經營權亂鬥！興泰掌福懋油買自家股 檢調要查

2019-11-25 14:19

老年給付一次領還是月領好?

2019-11-25 14:06

大選影響不如預期 消費市場未活絡、房市仍活跳

2019-11-25 14:06

勞保給付一次領或月領 入帳前可變更

2019-11-25 14:02

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

新科技解決能源轉型難關 經部盼孕育台灣之光

2019-11-25 12:16

台經院製造業測驗點連2月下滑 營建業獨強

2019-11-25 12:09

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

經濟解析／車輛業很有共識的公聽會

2019-11-25 09:37

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:12

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

浩珵食品生技有限公司竟遭Bizbox越南公司惡意抹黑

2019-11-26 12:07

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

勞工注意！明年勞保退休金請領年齡又調高1歲了

2019-11-26 11:49

國巨、華新科 MLCC供貨吃緊

2019-11-26 00:46

台原藥將自12月16日起 終止管理股票櫃檯買賣

2019-11-25 19:03

網路吃到飽爭議商用一個月用1TB NCC要出手了

2019-11-26 00:40

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

文曄科技員工成立自救會 反對大聯大惡意併購

2019-11-25 15:00

過去政商名流齊聚...圓山飯店擬開放蔣家後花園

2019-11-26 00:39

聯發科強攻5G奪英特爾大單 出貨量將相當可觀

2019-11-26 00:50

中央要中火燃煤再增10％ 盧秀燕開砲：「煤」得商量

2019-11-26 10:20

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

轉單效應後座力？外媒示警 我恐列匯率觀察名單

2019-11-26 00:42

文曄員工成立自救會 反對大聯大公開收購

2019-11-25 15:02

雞蛋水餃股明年4月強制退場 12檔股票列觀察名單

2019-11-25 17:24

雙強聯手！聯發科攜英特爾 攻5G常時連網筆電市場

2019-11-25 22:10

誰是大地主？這縣市持有90坪以上土地占比最高

2019-11-25 14:38

新北離岸風電廠房投50億打造 明年2月量產

2019-11-25 20:19

5+2產創計畫2.0版 來了

2019-11-25 23:54

台股螞蟻雄兵 資金不退潮

2019-11-26 00:26

勞保全額年金、減額年金到底幾歲可以領？一次搞懂

2019-11-26 11:56

路透報導 台灣擴大對美採購

2019-11-25 23:56

外資：半導體景氣 谷底已過

2019-11-26 00:43

「生理期洗腦神曲」熱播 男網友：好聽到想買來用

2019-11-26 08:38

董事、獨董配票失利...許家股權多 丟福懋油經營權

2019-11-25 14:23

老年給付一次領還是月領好?

2019-11-25 14:06

中部食品廠經營權亂鬥！興泰掌福懋油買自家股 檢調要查

2019-11-25 14:19

開曼群島反避稅 新規將上路

2019-11-25 23:24

虧損已近四分之一世紀 圓山飯店今年可望虧轉盈

2019-11-26 00:38

聯發科攜英特爾 力抗高通

2019-11-26 00:50

首個網路外送員專職工會上路 台北市勞動局鼓勵加入

2019-11-25 20:10

人民幣動向 星展：若貿易談判破局 將貶至7.2

2019-11-25 17:14

外送員有保了！產險業推營業機車附加險 每日花6~7元

2019-11-25 20:54

半導體資本支出 家登 帆宣 世禾 大增勁揚

2019-11-25 14:23

德麥拿下法國Savencia兩品牌代理權 明年台灣市場可期

2019-11-25 14:51

被動元件產業迎春燕 看到好兆頭

2019-11-25 23:33

陸客縮減成常態 10月來台人數較去年同期大減52.5%

2019-11-25 17:01

中國創新曾來台申請投資 投審會：基於國安駁回

2019-11-25 19:59

免稅天堂不免稅！開曼經濟實質法納「反避稅條款」

2019-11-25 18:21

中租 前十月賺近一股本

2019-11-26 00:25

10月外匯存款餘額創新高 不排除與台商回流有關

2019-11-25 18:48

文曄員工自救會 強調「奮戰到底」

2019-11-25 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top