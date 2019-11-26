中火燃煤許可再放寬？環署喊冤：規定早有10%容許差值

2019-11-26 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



台中市長盧秀燕今天在市政會議上表示最近收到中央函文要求中火燃煤許可要再放寬10％，批評中央大開環保倒車。環保署表示，這僅是台電來文詢問法規，經查是有10%的容許差值，法令解釋同步回函台電與台中市政府，「這規定已經有10多年了」。

環保署空保處長蔡孟裕表示，台電今年11月初來文詢問許可證的登載，是否有10%的容許差值。環保署確認，固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第9條規定，「許可證記載之各項許可條件或數值，於未超過固定汙染源空氣汙染防制設施最大處理容量，且符合排放標準及本法相關管制規定者，得有百分之十之容許差值。」

蔡孟裕表示，因為台電來函詢問法律，最後查證法律確有這10%的規定，因此以正式公文，分別傳給台電，以及台中市政府。所以這是法令解釋的回文，並非中央突然函文要求再放寬中火10％燃煤許可。

蔡孟裕表示，從這辦法實施以後，都有10%的容許差值，主要是為了考量業者、公私場所操作的彈性。台中有自治條例，台中自己會去解釋，環保署的公文只把法規面說清楚，也期待各政府機關都能依法行政。所以看台中要以自己的自治條例處理，還是用空汙法，還是許可辦法去解釋。