親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

中央要中火燃煤再增10％ 盧秀燕開砲：「煤」得商量

2019-11-26 10:20聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔今天台中、台北「同步」向中央開砲「煤得商量」。盧秀燕...
台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔今天台中、台北「同步」向中央開砲「煤得商量」。盧秀燕今天在市政會議上表示，最近忽然收到中央函文，要求中火燃煤許可要再放寬10％，痛批中央「大開環保倒車，遺憾也無法接受」，「只要我在，『煤』得商量」。記者黃仲裕／攝影
分享
台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔今天台中、台北「同步」向中央開砲「煤得商量」。盧秀燕今天在市政會議上表示，最近忽然收到中央函文，要求中火燃煤許可要再放寬10％，從目前許可量1104萬公噸放寬至1200萬噸，盧痛批中央「大開環保倒車，遺憾也無法接受」，「只要我在，『煤』得商量」。

盧秀燕一開始就在市政會議上說，大家看到現場副市長楊瓊瓔、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋都不在場，他們北上去立法院和台中市國民黨立委們向中央抗議，「環保署大開環保倒車，遺憾也無法接受。」

盧秀燕指出，11月11日接到中央突然函文要中火再放寬10％燃煤許可，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」從民國105年1月26日生效，中火的生煤許可量按自治條例是1104萬公噸，此條例已生效3年，也給台電、中火相當的緩衝與落日時間，「相信他們應該是準備好了，加上這段時間政府不斷強調，我們現在的電量夠，而且備載容量高達10％」。

盧說，台中的生煤管制自治條例是經過台中市議會通過，這是地方重要法令，台電應該準備好了，「也不是新市政團隊上任才產生的條例」，中央突然來文突然要放寬，大開環保倒車，遺憾也無法接受。

盧砲轟中央，政府應以身作則，遵守法令，自失立場，影響中部人健康，這情況下，誰都無法接受，「只要我在，『煤』得商量」，「來文還是環保署，環保署成立的目的要維護環境、保護人民健康，怎麼可以大開環保倒車？」

盧秀燕說，今天3名首長到立法院和台中市國民黨立委們為中部人發聲，台中會持續遵照議會決議的自治條例，捍衛台中人健康，希望中央聽進台中人、中部人的聲音，「以身作則不要大開環保倒車」。

今天的台中市政會議上，經發局也提出台中市「光電倍增、離岸風電」的再生能源發展現況報告。經發局長張峯源說，目前中火燃煤佔全國發電量29％，約3成，而6年後台灣燃煤比例要從46％降至27％，台中也應該順著總比例調降，「減煤、不用煤是全流主流趨勢」。

台中市政府11月收到環保署函文，要求中火燃煤許可有10％誤殺，等於是要求要再放寬...
台中市政府11月收到環保署函文，要求中火燃煤許可有10％誤殺，等於是要求要再放寬10％。圖／台中市政府提供
分享

環保盧秀燕國民黨

相關新聞

轉單效應後座力？外媒示警 我恐列匯率觀察名單

2019-11-26 00:42

名家觀點／商業保險補強高齡防護網

2019-11-26 00:34

財經觀點／亞洲永續投資 三大領域將崛起

2019-11-26 00:34

路透報導 台灣擴大對美採購

2019-11-25 23:56

因應匯率操縱？經部否認設跨部會小組

2019-11-25 23:55

5+2產創計畫2.0版 來了

2019-11-25 23:54

台灣加速智造 拚當領頭羊

2019-11-25 23:54

製造業指數 連二黑

2019-11-25 23:53

批發業 本月將轉正

2019-11-25 23:53

首個網路外送員專職工會上路 台北市勞動局鼓勵加入

2019-11-25 20:10

台經院發布10月三大營業氣候測驗點 營建業一支獨秀

2019-11-25 14:34

董事、獨董配票失利...許家股權多 丟福懋油經營權

2019-11-25 14:23

中部食品廠經營權亂鬥！興泰掌福懋油買自家股 檢調要查

2019-11-25 14:19

老年給付一次領還是月領好?

2019-11-25 14:06

大選影響不如預期 消費市場未活絡、房市仍活跳

2019-11-25 14:06

勞保給付一次領或月領 入帳前可變更

2019-11-25 14:02

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

新科技解決能源轉型難關 經部盼孕育台灣之光

2019-11-25 12:16

台經院製造業測驗點連2月下滑 營建業獨強

2019-11-25 12:09

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

經濟解析／車輛業很有共識的公聽會

2019-11-25 09:37

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:12

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

國巨、華新科 MLCC供貨吃緊

2019-11-26 00:46

台原藥將自12月16日起 終止管理股票櫃檯買賣

2019-11-25 19:03

網路吃到飽爭議商用一個月用1TB NCC要出手了

2019-11-26 00:40

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

文曄科技員工成立自救會 反對大聯大惡意併購

2019-11-25 15:00

過去政商名流齊聚...圓山飯店擬開放蔣家後花園

2019-11-26 00:39

聯發科強攻5G奪英特爾大單 出貨量將相當可觀

2019-11-26 00:50

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

轉單效應後座力？外媒示警 我恐列匯率觀察名單

2019-11-26 00:42

文曄員工成立自救會 反對大聯大公開收購

2019-11-25 15:02

苦盡甘來！大裁7成員工到上市 旭暉抓住OLED商機

2019-11-25 12:20

雙強聯手！聯發科攜英特爾 攻5G常時連網筆電市場

2019-11-25 22:10

雞蛋水餃股明年4月強制退場 12檔股票列觀察名單

2019-11-25 17:24

誰是大地主？這縣市持有90坪以上土地占比最高

2019-11-25 14:38

新北離岸風電廠房投50億打造 明年2月量產

2019-11-25 20:19

5+2產創計畫2.0版 來了

2019-11-25 23:54

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

路透報導 台灣擴大對美採購

2019-11-25 23:56

台股螞蟻雄兵 資金不退潮

2019-11-26 00:26

董事、獨董配票失利...許家股權多 丟福懋油經營權

2019-11-25 14:23

外資：半導體景氣 谷底已過

2019-11-26 00:43

「生理期洗腦神曲」熱播 男網友：好聽到想買來用

2019-11-26 08:38

老年給付一次領還是月領好?

2019-11-25 14:06

中部食品廠經營權亂鬥！興泰掌福懋油買自家股 檢調要查

2019-11-25 14:19

鴻海股價力守90元 外資終結連29日買超

2019-11-25 12:15

虧損已近四分之一世紀 圓山飯店今年可望虧轉盈

2019-11-26 00:38

開曼群島反避稅 新規將上路

2019-11-25 23:24

人民幣動向 星展：若貿易談判破局 將貶至7.2

2019-11-25 17:14

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

首個網路外送員專職工會上路 台北市勞動局鼓勵加入

2019-11-25 20:10

半導體資本支出 家登 帆宣 世禾 大增勁揚

2019-11-25 14:23

德麥拿下法國Savencia兩品牌代理權 明年台灣市場可期

2019-11-25 14:51

聯發科攜英特爾 力抗高通

2019-11-26 00:50

陸客縮減成常態 10月來台人數較去年同期大減52.5%

2019-11-25 17:01

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

外送員有保了！產險業推營業機車附加險 每日花6~7元

2019-11-25 20:54

被動元件產業迎春燕 看到好兆頭

2019-11-25 23:33

中央要中火燃煤再增10％ 盧秀燕開砲：「煤」得商量

2019-11-26 10:20

中國創新曾來台申請投資 投審會：基於國安駁回

2019-11-25 19:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top