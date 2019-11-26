中央要中火燃煤再增10％ 盧秀燕開砲：「煤」得商量

2019-11-26 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔今天台中、台北「同步」向中央開砲「煤得商量」。盧秀燕今天在市政會議上表示，最近忽然收到中央函文，要求中火燃煤許可要再放寬10％，痛批中央「大開環保倒車，遺憾也無法接受」，「只要我在，『煤』得商量」。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔今天台中、台北「同步」向中央開砲「煤得商量」。盧秀燕今天在市政會議上表示，最近忽然收到中央函文，要求中火燃煤許可要再放寬10％，從目前許可量1104萬公噸放寬至1200萬噸，盧痛批中央「大開環保倒車，遺憾也無法接受」，「只要我在，『煤』得商量」。

盧秀燕一開始就在市政會議上說，大家看到現場副市長楊瓊瓔、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋都不在場，他們北上去立法院和台中市國民黨立委們向中央抗議，「環保署大開環保倒車，遺憾也無法接受。」

盧秀燕指出，11月11日接到中央突然函文要中火再放寬10％燃煤許可，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」從民國105年1月26日生效，中火的生煤許可量按自治條例是1104萬公噸，此條例已生效3年，也給台電、中火相當的緩衝與落日時間，「相信他們應該是準備好了，加上這段時間政府不斷強調，我們現在的電量夠，而且備載容量高達10％」。

盧說，台中的生煤管制自治條例是經過台中市議會通過，這是地方重要法令，台電應該準備好了，「也不是新市政團隊上任才產生的條例」，中央突然來文突然要放寬，大開環保倒車，遺憾也無法接受。

盧砲轟中央，政府應以身作則，遵守法令，自失立場，影響中部人健康，這情況下，誰都無法接受，「只要我在，『煤』得商量」，「來文還是環保署，環保署成立的目的要維護環境、保護人民健康，怎麼可以大開環保倒車？」

盧秀燕說，今天3名首長到立法院和台中市國民黨立委們為中部人發聲，台中會持續遵照議會決議的自治條例，捍衛台中人健康，希望中央聽進台中人、中部人的聲音，「以身作則不要大開環保倒車」。