超亮麗！台商回流帶動這產業增產 連13個月大躍進

2019-11-25 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



經濟部統計處今（25）日發布製造業生產指數。各業之中，台商回台投資浪潮，帶動電腦電子產品及光學製品業大增產，10月增產17.87%，為連續第13個月呈兩位數成長，表現亮麗。

傳統產業方面，10月汽車及其零件業則年增0.21%，主因是新車款上市，帶動汽車零件同步增產，惟汽車懸吊及傳動系統因客戶去化庫存而減產，加上大型貨車買氣縮減，抵銷部分增幅。

經濟部指出，10月工業生產指數113.54，其中製造業為114.34，月增2.78%，年減3.27%，主要是因為去年10月工業生產創歷年單月最高，基期較高所致。累計今年前10月製造業生產年減1.33%。

經濟部統計處副處長王淑娟指出，即便11、12月製造業生產有望轉正，但全年製造業生產仍會呈負成長。

進一步觀察製造業主要業別，王淑娟分析，10月電子零組件業生產指數126.11，為歷年單月第三高，但在比較基期數為歷史高點，加上今年拉貨時程相對去年提前及分散下，呈年減1.52%。其中，積體電路業年減1.91%，主因記憶體市況仍淡，生產續減，但手機新品及5G基地台布建，帶動晶片相關產品擴增，抵銷部分減幅。而液晶面板及其組件業亦因市場供需失衡而減產，年減8.34%。

至於電腦電子產品及光學製品業則因美中貿易爭端加速廠商擴增國內產能，加上轉單效應，帶動伺服器、筆電、網通相關產品明顯增產，以及行動裝置鏡頭、其他光學元件需求強勁，生產指數為歷年單月次高，年增17.87%，為連續第13個月呈兩位數成長，表現亮麗。

傳統產業中，機械設備業、基本金屬及化學原材料業均受美中貿易爭端影響，下游需求疲弱而減產，分別年減18.66%、14.22%、及4.28%。