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耶誕節、農曆春節買氣到 掃批發業陰霾、11月拚轉正

2019-11-25 19:28經濟日報 記者江睿智／即時報導

經濟部統計處今（25）日指出，我批發業營業額與出口連動性高，今年10月我批發業營業額為8,962億元，年減1.3%，減幅呈逐月收歛之勢；隨著年底耶誕節及農曆春節鋪貨旺季到來，成長動能回溫，11月有望拚轉為正成長。

經濟部統計處副處長王淑娟分析，10月批發業中，以汽機車批發業年增4.5%最多，主因9月底颱風假致交易遞延，加上新車持續熱銷所致。因洋酒及飲料銷售成長，食品、飲料及菸草批發業年增4.2%。

她進一步指出，受到面板、筆電需求減緩，加上記憶體價格滑落，致機械器具批發業年減0.1%，惟因手機新品熱銷，帶動相關零組件拉貨力道提升，抵銷部分減幅。此外，建材及化學批發業則因美中貿易摩擦致需求減緩，分別年減9%及8.5%。

王淑娟表示，批發業雖受美中貿易紛爭干擾，但減幅已逐月收歛，而隨著年底耶誕節及農曆春節鋪貨旺季到來，成長動能回溫，預期11月批發業營業額成長率有機會轉為正成長，預期年增率為負2%至正成長1%之間。

至於10月零售業及餐飲業持續增溫，營業額分別呈年增4.2%及4.3%。王淑娟指出，因周年慶檔期延續、雙11採購旺季展開，加上政府推動旅遊補助、節能家電汰舊換新等措施，可望持續推升營運能量。

王淑娟經濟部

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