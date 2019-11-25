迎接AI新時代 耐能CEO劉峻誠看好台灣

2019-11-25 19:43 中央社 洛杉磯24日專電



在終端人工智慧（AI）領域屢創佳績，耐能（Kneron）公司創辦人兼執行長劉峻誠表示，在中美貿易戰下，看好台灣在人工智慧產業的前景；耐能並持續和台灣IT大廠合作行銷全球。

劉峻誠畢業於國立成功大學，擁有加州大學洛杉磯分校（UCLA）博士學位，2015年在美國聖地牙哥創辦耐能，主攻終端人工智慧裝置，得到多方重量級投資，今年7月一場公開評比曾打敗中國AI獨角獸。

38歲的劉峻誠創業有成，23日他出席駐洛杉磯辦事處科技組與南加州玉山科技協會合辦的「新世代創新創業論壇」。這場活動匯集了十多名科技部支助、在加州科技產業工作的新一代台灣畢業博士，劉峻誠與多名AI領域專家以「業師」角色演講，分享創業心得。

劉峻誠接受中央社記者訪問，回應「中美貿易戰下，台灣在AI產業中的機會？」時表示，「中美貿易戰對台灣來講是一個很好的機會，我們獲得較多的訂單。」

耐能的產品主攻終端AI的軟體、硬體整合。劉峻誠表示，「台灣的OEM、ODM很強，我們近期與華碩、宏碁密切合作，發現台灣的優勢深厚，藉由出海口可以行銷世界」。

劉峻誠不諱言，創業是一條辛苦的道路，他向在場的新生代台灣科技人才提出建議，「我的經歷就是一般留學生，在台灣畢業後來美國唸書、工作。一路過來滿辛苦的，但就是在打破框架的過程，到一個陌生的地方，並且想辦法在一個陌生的地方紮根。」

「要有一顆堅毅的心」。他表示，「我覺得，創業和留學的經驗很像，一直在探索新的環境。今天的我們，都是過去多少的失敗或痛苦所積累下來的。不用怕犯錯，不用怕吃苦，快速地去做，快速地犯錯、快速地修正，讓自己變得更好。」

劉峻誠與多名來自高通（Qualcomm）創業夥伴攜手，締造耐能在終端AI晶片的表現，擠身AI獨角獸行列。7月吸引那斯達克（NASDAQ）的注意，在紐約時代廣場以「耐能領航邊緣人工智慧」宣傳，希望吸引耐能在那斯達克公開發行。

耐能總部設在美國聖地牙哥，另在台北、新竹、深圳、珠海、杭州等城市都有據點。劉峻誠看好台灣在半導體產業的硬體優勢，在新竹科學園區取得空間設立研發中心。

耐能的投資人來自美國與中國大陸，包括阿里巴巴創業者基金、香港首富，長和資深顧問李嘉誠，也有美國紅衫資本、高通，客戶分布全球。

駐洛杉磯科技組長張揚展表示，劉峻誠展現了「台灣一定要走出去，這些傑出的年輕人在國外成功了之後，也能回來貢獻台灣」。劉峻誠很感謝科技部、駐洛杉磯科技組在他創業初期提供協助。