親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

迎接AI新時代 耐能CEO劉峻誠看好台灣

2019-11-25 19:43中央社 洛杉磯24日專電

在終端人工智慧（AI）領域屢創佳績，耐能（Kneron）公司創辦人兼執行長劉峻誠表示，在中美貿易戰下，看好台灣在人工智慧產業的前景；耐能並持續和台灣IT大廠合作行銷全球。

劉峻誠畢業於國立成功大學，擁有加州大學洛杉磯分校（UCLA）博士學位，2015年在美國聖地牙哥創辦耐能，主攻終端人工智慧裝置，得到多方重量級投資，今年7月一場公開評比曾打敗中國AI獨角獸。

38歲的劉峻誠創業有成，23日他出席駐洛杉磯辦事處科技組與南加州玉山科技協會合辦的「新世代創新創業論壇」。這場活動匯集了十多名科技部支助、在加州科技產業工作的新一代台灣畢業博士，劉峻誠與多名AI領域專家以「業師」角色演講，分享創業心得。

劉峻誠接受中央社記者訪問，回應「中美貿易戰下，台灣在AI產業中的機會？」時表示，「中美貿易戰對台灣來講是一個很好的機會，我們獲得較多的訂單。」

耐能的產品主攻終端AI的軟體、硬體整合。劉峻誠表示，「台灣的OEM、ODM很強，我們近期與華碩、宏碁密切合作，發現台灣的優勢深厚，藉由出海口可以行銷世界」。

劉峻誠不諱言，創業是一條辛苦的道路，他向在場的新生代台灣科技人才提出建議，「我的經歷就是一般留學生，在台灣畢業後來美國唸書、工作。一路過來滿辛苦的，但就是在打破框架的過程，到一個陌生的地方，並且想辦法在一個陌生的地方紮根。」

「要有一顆堅毅的心」。他表示，「我覺得，創業和留學的經驗很像，一直在探索新的環境。今天的我們，都是過去多少的失敗或痛苦所積累下來的。不用怕犯錯，不用怕吃苦，快速地去做，快速地犯錯、快速地修正，讓自己變得更好。」

劉峻誠與多名來自高通（Qualcomm）創業夥伴攜手，締造耐能在終端AI晶片的表現，擠身AI獨角獸行列。7月吸引那斯達克（NASDAQ）的注意，在紐約時代廣場以「耐能領航邊緣人工智慧」宣傳，希望吸引耐能在那斯達克公開發行。

耐能總部設在美國聖地牙哥，另在台北、新竹、深圳、珠海、杭州等城市都有據點。劉峻誠看好台灣在半導體產業的硬體優勢，在新竹科學園區取得空間設立研發中心。

耐能的投資人來自美國與中國大陸，包括阿里巴巴創業者基金、香港首富，長和資深顧問李嘉誠，也有美國紅衫資本、高通，客戶分布全球。

駐洛杉磯科技組長張揚展表示，劉峻誠展現了「台灣一定要走出去，這些傑出的年輕人在國外成功了之後，也能回來貢獻台灣」。劉峻誠很感謝科技部、駐洛杉磯科技組在他創業初期提供協助。

創業AI洛杉磯

相關新聞

台經院發布10月三大營業氣候測驗點 營建業一支獨秀

2019-11-25 14:34

董事、獨董配票失利...許家股權多 丟福懋油經營權

2019-11-25 14:23

中部食品廠經營權亂鬥！興泰掌福懋油買自家股 檢調要查

2019-11-25 14:19

老年給付一次領還是月領好?

2019-11-25 14:06

大選影響不如預期 消費市場未活絡、房市仍活跳

2019-11-25 14:06

勞保給付一次領或月領 入帳前可變更

2019-11-25 14:02

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

新科技解決能源轉型難關 經部盼孕育台灣之光

2019-11-25 12:16

台經院製造業測驗點連2月下滑 營建業獨強

2019-11-25 12:09

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

經濟解析／車輛業很有共識的公聽會

2019-11-25 09:37

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:12

經濟關鍵字…沈榮津選「回」 陳美伶挑「聚」

2019-11-24 23:48

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

名家觀點／企業別輕忽ESG風險

2019-11-24 23:05

專家看本周指標／美經濟可望溫和擴張

2019-11-24 22:57

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

文曄科技員工成立自救會 反對大聯大惡意併購

2019-11-25 15:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

文曄員工成立自救會 反對大聯大公開收購

2019-11-25 15:02

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

苦盡甘來！大裁7成員工到上市 旭暉抓住OLED商機

2019-11-25 12:20

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

誰是大地主？這縣市持有90坪以上土地占比最高

2019-11-25 14:38

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

鴻海股價力守90元 外資終結連29日買超

2019-11-25 12:15

日月光、矽品整合 對岸可望過關

2019-11-24 23:32

稅式支出徒具形式…減稅先跑 評估報告還未出爐

2019-11-25 00:02

學者：亂開選舉支票 忽視財政紀律

2019-11-25 00:09

陸代工廠擁零組件優勢 助攻搶單

2019-11-24 23:31

金管會：強化OBU 取代香港成為資金調度中心

2019-11-25 11:10

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

董事、獨董配票失利...許家股權多 丟福懋油經營權

2019-11-25 14:23

雞蛋水餃股明年4月強制退場 12檔股票列觀察名單

2019-11-25 17:24

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

台北金融科技展 29日登場

2019-11-24 23:26

新聞中的法律／保護營業秘密的合法控管

2019-11-24 22:49

中部食品廠經營權亂鬥！興泰掌福懋油買自家股 檢調要查

2019-11-25 14:19

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

以貨換貨 也要開發票

2019-11-24 22:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top