陸客縮減成常態 10月來台人數較去年同期大減52.5%

2019-11-25 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



交通部觀光局今（25）日公布今年10月來台旅客人數，陸客繼9月份開始大幅縮減後，10月似乎已成常態，來台人數僅11.4萬餘人，較去年同期大幅衰退52.5%，也較9月份再減少近2,000人，且因陸客來台人數銳減，10月份整體來台旅客負成長2.1%，陸客減少對各觀光相關行業的殺傷力持續顯現。

據觀光局統計顯示，今年10月份來台旅客共93.9萬餘人，較去年同期減少2萬餘人，其中陸客大減近12.7萬餘人，東南亞國家除越南來台人數減少近4,000人，其餘市場均呈成長趨勢；而亞州各國中，南韓大幅增加3.5萬人次，是成長幅度最大的客源國。不過，因來台人數位居首位的陸客衰減人數實在太多，其餘市場的成長還是補不過來，以至於10月份來台旅客再現負成長。

而今年1至10月來台旅客累計有973萬餘人次，較去年同期成長9%，來台主要客源亞洲地區國家，除越南衰退以外，其餘均持續成長。其中陸客部分1至10月有251.3萬人次，較去年同期成長11.4%，主因是今年前八個月陸客來台人數均呈現正成長，並未受到9月和10月衰退的影響。