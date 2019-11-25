力特債協過關 拚恢復正常交易

2019-11-25 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



偏光片廠力特（3051）因第3季財報簽出前，與銀行團的債務協商還未定案，會計師出具保留意見，日前遭打入全額交割，董事長趙寄蓉今（25）日發布重大訊息，表示在兼顧公司正常營運、確保銀行債權、以及支持政府產業政策，多數銀行認同下，債權債物協商會議決議已於今天獲得全體債權金融機構三分之二以上同意。

力特今年4月25日依「經濟部協助企業辦理銀行債權債務協商作業要點」，向經濟部申請銀行債權債務協商，經濟部委請台灣中小企業聯合輔導基金會完成評估診斷作業，並於6月26日召開全體債權金融機構債權債務協商會議。力特11月19日列入全額交割，股價直直落，一度跌至近三年低點2.55元，近期小幅回溫，今天收黑，收在2.9元。

據力特第3季財報顯示，其負債總額約76.61億元，其中一年內到期流動負債15.48億元，期限一年以上非流動負債約61.13億元。趙寄蓉表示，公司目前償債規劃有兩個方案，一種是跟維持現況，每年償還3到4億元；另一種，則是處分南科廠，走這條路的機會不算小。他也說，隨著公司債務逐漸減少，財務狀況已愈趨穩健。

力特目前以平鎮為生產基地，共4條產線，南科廠2009年6月停產，目前出租給其他公司使用；中國大陸的蘇州廠也做為出租用途。今年8月，力特曾發布重訊，表示公司為活化資產、降低費用，擬處分南科廠及平鎮五廠房地，董事會同意並授權董事長依「取得或處分資產處理程序」辦理相關事宜。

面板產業今年面臨逆風，下半年起各廠颳起減產潮，使得上半年供需一度緊俏、價格喊漲的偏光片，價格再度下修，影響各廠獲利。力特今年前三季累計營收18.4億元，稅後純損1.56億元，每股虧損0.48元，連四季虧損。