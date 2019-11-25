親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

23萬倍的好運！花43元買飯糰 順利抱回發票千萬獎金

若美中協議破局　星展銀：美元兌人民幣升至7.2元

2019-11-25 16:43聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

中美貿易談判進展緩慢，過去幾個交易日市場情緒搖擺不定，美元也處於盤整局勢。星展銀行今發布最新外匯研究報告，若美國同意降低特定關稅，將使美元兌人民幣貶至7元以下；最壞的結果是雙方無法達成協議，並再次調升關稅，美元兌人民幣將再次升至7.2元。

星展銀行在報告中指出，中美達成第一階段貿易協議或英國12月12日提前國會大選之前，投資人建立大量倉位的意願不高，市場更傾向於靜待貿易談判的結果。即使美國未達成中國提出的降低關稅的要求，雙方仍能夠達成協議，美元兌人民幣將維持在7到7.1元區間。最好的結果是美國同意降低特定關稅，將使美元兌人民幣貶至7元以下；最壞的結果是雙方無法達成協議，並再次調升關稅，美元兌人民幣將再次升至7.2元。

但中美貿易談判進展緩慢，儘管多數投資人認為，中美雙方最終將簽署規模縮減版的第一階段協議，但隨著香港動盪加劇，市場明顯感到緊張；市場擔憂美國國會通過香港人權法案，可能影響正在進行的貿易談判。週四美國10年期公債殖利率一度下滑至1.71%以下，在中國邀請美國談判代表開啟新一輪的談判，殖利率才回升。

星展銀行預估，在2020年經濟數據開始好轉時，美國10年期公債殖利率將回升至2%以上，短期內，美國經濟數據難支持殖利率大幅上升，預期數月後，全球電子產業觸底的溢出效應才會開始影響美國經濟。

英國大選方面，星展銀行也預估，首相強森帶領保守黨組建多數派政府，此時英鎊兌美元將升破1.3元。在野的工黨被視為民粹主義政黨，不利大型企業，但即使工黨在大選中獲勝也不是最壞的情況，最壞的結果市出現懸峙議會，且明年1月31日之前英國無協議脫歐，屆時英鎊兌美元將再次貶破1.2元。近幾次的民調與最後結果並不相同，即使保守黨能夠順利獲勝，英國與歐盟達成貿易協議的期限也很短。

人民幣關稅星展銀行

相關新聞

台經院發布10月三大營業氣候測驗點 營建業一支獨秀

2019-11-25 14:34

董事、獨董配票失利...許家股權多 丟福懋油經營權

2019-11-25 14:23

中部食品廠經營權亂鬥！興泰掌福懋油買自家股 檢調要查

2019-11-25 14:19

老年給付一次領還是月領好?

2019-11-25 14:06

大選影響不如預期 消費市場未活絡、房市仍活跳

2019-11-25 14:06

勞保給付一次領或月領 入帳前可變更

2019-11-25 14:02

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

新科技解決能源轉型難關 經部盼孕育台灣之光

2019-11-25 12:16

台經院製造業測驗點連2月下滑 營建業獨強

2019-11-25 12:09

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

經濟解析／車輛業很有共識的公聽會

2019-11-25 09:37

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:12

經濟關鍵字…沈榮津選「回」 陳美伶挑「聚」

2019-11-24 23:48

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

名家觀點／企業別輕忽ESG風險

2019-11-24 23:05

專家看本周指標／美經濟可望溫和擴張

2019-11-24 22:57

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

文曄科技員工成立自救會 反對大聯大惡意併購

2019-11-25 15:00

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

文曄員工成立自救會 反對大聯大公開收購

2019-11-25 15:02

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

鴻海股價力守90元 外資終結連29日買超

2019-11-25 12:15

稅式支出徒具形式…減稅先跑 評估報告還未出爐

2019-11-25 00:02

苦盡甘來！大裁7成員工到上市 旭暉抓住OLED商機

2019-11-25 12:20

日月光、矽品整合 對岸可望過關

2019-11-24 23:32

誰是大地主？這縣市持有90坪以上土地占比最高

2019-11-25 14:38

陸代工廠擁零組件優勢 助攻搶單

2019-11-24 23:31

學者：亂開選舉支票 忽視財政紀律

2019-11-25 00:09

myfone行動創作獎 《百文不如一鍵》改兩字拿7萬

2019-11-24 18:05

金管會：強化OBU 取代香港成為資金調度中心

2019-11-25 11:10

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

台北金融科技展 29日登場

2019-11-24 23:26

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

新聞中的法律／保護營業秘密的合法控管

2019-11-24 22:49

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

以貨換貨 也要開發票

2019-11-24 22:49

土銀明年發債760億 新高

2019-11-24 23:20

立委點名5家發卡銀行 對視障者無任何協助措施

2019-11-25 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top