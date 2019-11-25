若美中協議破局 星展銀：美元兌人民幣升至7.2元

2019-11-25 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



中美貿易談判進展緩慢，過去幾個交易日市場情緒搖擺不定，美元也處於盤整局勢。星展銀行今發布最新外匯研究報告，若美國同意降低特定關稅，將使美元兌人民幣貶至7元以下；最壞的結果是雙方無法達成協議，並再次調升關稅，美元兌人民幣將再次升至7.2元。

星展銀行在報告中指出，中美達成第一階段貿易協議或英國12月12日提前國會大選之前，投資人建立大量倉位的意願不高，市場更傾向於靜待貿易談判的結果。即使美國未達成中國提出的降低關稅的要求，雙方仍能夠達成協議，美元兌人民幣將維持在7到7.1元區間。最好的結果是美國同意降低特定關稅，將使美元兌人民幣貶至7元以下；最壞的結果是雙方無法達成協議，並再次調升關稅，美元兌人民幣將再次升至7.2元。

但中美貿易談判進展緩慢，儘管多數投資人認為，中美雙方最終將簽署規模縮減版的第一階段協議，但隨著香港動盪加劇，市場明顯感到緊張；市場擔憂美國國會通過香港人權法案，可能影響正在進行的貿易談判。週四美國10年期公債殖利率一度下滑至1.71%以下，在中國邀請美國談判代表開啟新一輪的談判，殖利率才回升。

星展銀行預估，在2020年經濟數據開始好轉時，美國10年期公債殖利率將回升至2%以上，短期內，美國經濟數據難支持殖利率大幅上升，預期數月後，全球電子產業觸底的溢出效應才會開始影響美國經濟。

英國大選方面，星展銀行也預估，首相強森帶領保守黨組建多數派政府，此時英鎊兌美元將升破1.3元。在野的工黨被視為民粹主義政黨，不利大型企業，但即使工黨在大選中獲勝也不是最壞的情況，最壞的結果市出現懸峙議會，且明年1月31日之前英國無協議脫歐，屆時英鎊兌美元將再次貶破1.2元。近幾次的民調與最後結果並不相同，即使保守黨能夠順利獲勝，英國與歐盟達成貿易協議的期限也很短。