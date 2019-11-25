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台經院發布10月三大營業氣候測驗點 營建業一支獨秀

2019-11-25 14:34經濟日報 記者林于蘅／即時報導

台灣經濟研究院今（25）日發布10月景氣動向調查。營建業營業氣候測驗點轉為上揚，大幅彈升5.07點至103.01點，表現一支獨秀，而製造業和服務業仍分別連二、三月下滑。

台經院分析，觀察近期主要國家經濟情勢，受到投資放緩影響，美、中第3季經濟成長表現不如上季，歐元區第3季經濟成長則維持與上季相同水準。

10月製造業營業氣候測驗點為92.37點，較上月修正後之94.59點減少2.22點。在國內製造業方面，雖然電子零組件與資通訊產品出貨依舊強勁，然記憶體價格再現跌勢、面板供過於求、LED產品價格走跌等影響，使得電子零組件廠商看壞10月景氣的比例較9月為高。

此外，儘管傳統產業出口與接單表現依舊疲弱，然海外需求增溫，塑化廠歲修廠次減少，設備開動率提高，使得出口與接單表現較9月為佳，令傳統產業廠商對10月景氣看法略有轉好，不過整體來看，市場低迷狀態短期內仍難以改善。

10月服務業營業氣候測驗點為89.04點，較減少0.07點。雖然受惠車市與股市交易熱絡，令零售業與證券業廠商看好10月景氣，不過對於未來半年景氣看法仍偏向保守。再者，受10月美中貿易談判釋出善意訊息，避險情緒降溫，配合企業利多消息，帶動股市交易動能熱絡，有八成以上的證券業廠商看好10月景氣，不過對於未來半年景氣看法，樂觀程度較當月看法為弱。

至於營建業，受惠於先前延遲開工的建築標終將陸續釋出，且建築標工程收入認列趨增，使得營造業廠商對於未來半年景氣看法轉趨樂觀，加上10月房市交易熱絡，使得不動產業廠商看好10月景氣。此外，受惠於市場資金充沛、房貸利率維持低檔，配合部分區域新成屋完工交屋，10月房市成交量顯著成長，使得不動產業看好當月景氣的廠商比例超過一半。

而不動產業方面，10月六都建物買賣移轉件數較9月成長19.8%，成為拉抬本月營建業營業氣候測驗點的主因之一，主要是受惠於房貸利率呈現持續探底的狀態，此皆反映市場資金水位相當充沛，加上部分區域新成屋完工交屋的挹注。

展望未來，台經院分析，鑑於總統大選之後，市場將觀望未來政府對於房市政策的態度，以及兩岸關係的變化，甚至賣方開價有趨硬的現象，更何況供給面仍面臨交屋與餘屋擴增的壓力，顯然住宅市場供需依舊需時間進行調整。

台灣經濟研究院今（25）日發布10月景氣動向調查。營建業營業氣候測驗點轉為上揚，...
台灣經濟研究院今（25）日發布10月景氣動向調查。營建業營業氣候測驗點轉為上揚，大幅彈升5.07點至103.01，不過，製造業和服務業仍分別連二、三月下滑。圖／台灣經濟研究院提供
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景氣營建業製造業

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