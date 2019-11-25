勞保給付一次領或月領 入帳前可變更

2019-11-25 14:02 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



勞保老年給付可以選擇一次領或是按月領，雖然多數勞工都選擇按月領的年金，但是仍有不少勞工對於該選擇一次領或是按月領舉棋不定，甚至有些人會在申請後要求變更請領方式。勞保局雖然明定核付後不得變更，但是實務上，仍盡可能符合勞工決定，只要入帳前，勞工都有機會更改。

勞保局說，勞工向勞保局提出勞保老年給付申請書後，勞保局會提供收件簡訊服務，向勞工表示已收到申請表，簡訊中也會說明勞工申領方式是一次請領或是年金，此時等同讓勞工再確認自己的請領方式。

勞保局表示，勞保條例規定，勞保老年給付經核付後不得變更。理論上，應該是提出申請後，就不能變更請領方式，但是實務上，勞保局希望盡量尊重勞工決定，因此從寬解釋，只要未入帳前，勞工仍有機會變更。

勞保局表示，如果勞工申請書已經提供完整文件，不用再補件，通常收到申請後，最慢十個工作天完成審查，然後再送請銀行撥款，因為銀行需要三到五天的轉帳程序，等於勞工收到簡訊後，最慢15天後就會撥款入帳。

勞保局表示，如果勞工寄出申請後，想要改變請領方式，例如一次請領改為按月領年金，則有兩次機會可以變更，一個是勞保局簡訊通知已收件後，若想改變主意，可以趕快通知勞保局；第二個是勞保局尚未撥款入帳前，仍有最後改變機會。但是一旦已撥款入帳， 就真的沒辦法再改變。

2009年後投保 只能選月領

按照規定，在2008年12月31日之前有勞保年資的勞工，未來領取勞保老年給付時，才能選擇一次請領或月領。如果是在2009年1月1日勞保年金施行後，首次加勞保的勞工，退休後只能選擇「月領」。換句話說，只要是近十年內剛投入職場的勞工族群，未來只能選擇「月領」年金給付，沒其他選項。