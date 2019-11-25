親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

勞保給付一次領或月領 入帳前可變更

2019-11-25 14:02聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

勞保老年給付可以選擇一次領或是按月領，雖然多數勞工都選擇按月領的年金，但是仍有不少勞工對於該選擇一次領或是按月領舉棋不定，甚至有些人會在申請後要求變更請領方式。勞保局雖然明定核付後不得變更，但是實務上，仍盡可能符合勞工決定，只要入帳前，勞工都有機會更改。

勞保局說，勞工向勞保局提出勞保老年給付申請書後，勞保局會提供收件簡訊服務，向勞工表示已收到申請表，簡訊中也會說明勞工申領方式是一次請領或是年金，此時等同讓勞工再確認自己的請領方式。

勞保局表示，勞保條例規定，勞保老年給付經核付後不得變更。理論上，應該是提出申請後，就不能變更請領方式，但是實務上，勞保局希望盡量尊重勞工決定，因此從寬解釋，只要未入帳前，勞工仍有機會變更。

勞保局表示，如果勞工申請書已經提供完整文件，不用再補件，通常收到申請後，最慢十個工作天完成審查，然後再送請銀行撥款，因為銀行需要三到五天的轉帳程序，等於勞工收到簡訊後，最慢15天後就會撥款入帳。

勞保局表示，如果勞工寄出申請後，想要改變請領方式，例如一次請領改為按月領年金，則有兩次機會可以變更，一個是勞保局簡訊通知已收件後，若想改變主意，可以趕快通知勞保局；第二個是勞保局尚未撥款入帳前，仍有最後改變機會。但是一旦已撥款入帳， 就真的沒辦法再改變。

2009年後投保 只能選月領

按照規定，在2008年12月31日之前有勞保年資的勞工，未來領取勞保老年給付時，才能選擇一次請領或月領。如果是在2009年1月1日勞保年金施行後，首次加勞保的勞工，退休後只能選擇「月領」。換句話說，只要是近十年內剛投入職場的勞工族群，未來只能選擇「月領」年金給付，沒其他選項。

勞保年金職場

相關新聞

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

台經院發布10月三大營業氣候測驗點 營建業一支獨秀

2019-11-25 14:34

董事、獨董配票失利...許家股權多 丟福懋油經營權

2019-11-25 14:23

中部食品廠經營權亂鬥！興泰掌福懋油買自家股 檢調要查

2019-11-25 14:19

老年給付一次領還是月領好?

2019-11-25 14:06

大選影響不如預期 消費市場未活絡、房市仍活跳

2019-11-25 14:06

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

新科技解決能源轉型難關 經部盼孕育台灣之光

2019-11-25 12:16

台經院製造業測驗點連2月下滑 營建業獨強

2019-11-25 12:09

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

經濟解析／車輛業很有共識的公聽會

2019-11-25 09:37

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:12

經濟關鍵字…沈榮津選「回」 陳美伶挑「聚」

2019-11-24 23:48

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

名家觀點／企業別輕忽ESG風險

2019-11-24 23:05

專家看本周指標／美經濟可望溫和擴張

2019-11-24 22:57

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

稅式支出徒具形式…減稅先跑 評估報告還未出爐

2019-11-25 00:02

日月光、矽品整合 對岸可望過關

2019-11-24 23:32

陸代工廠擁零組件優勢 助攻搶單

2019-11-24 23:31

學者：亂開選舉支票 忽視財政紀律

2019-11-25 00:09

鴻海股價力守90元 外資終結連29日買超

2019-11-25 12:15

myfone行動創作獎 《百文不如一鍵》改兩字拿7萬

2019-11-24 18:05

苦盡甘來！大裁7成員工到上市 旭暉抓住OLED商機

2019-11-25 12:20

金管會：強化OBU 取代香港成為資金調度中心

2019-11-25 11:10

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

台北金融科技展 29日登場

2019-11-24 23:26

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

新聞中的法律／保護營業秘密的合法控管

2019-11-24 22:49

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

以貨換貨 也要開發票

2019-11-24 22:49

土銀明年發債760億 新高

2019-11-24 23:20

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

立委點名5家發卡銀行 對視障者無任何協助措施

2019-11-25 11:11

台銀挺中小企 落實普惠金融

2019-11-24 23:27

精密陶瓷助攻 和成推升前三季營運轉盈

2019-11-24 18:36

羅光廷專訪／喬山拓版圖 拚全球健身龍頭

2019-11-24 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top