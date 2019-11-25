曾文生：購買能源轉為自產 成為經濟成長動能

2019-11-25 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



經濟部次長曾文生今（25）日出席經濟日報主辦「2019能源願景高峰論壇」，他表示，過去台灣能源進口總值占GDP比重約十分之一、七分之一，如果把這些能源花費變成台灣國內生產，是非常值得發展的領域，除了透過科學潔淨方式滿足能源需求，也會成為經濟成長的一個動能。

曾文生說，過去台灣有98％能源仰賴進口，能源依賴度非常高，隨油價漲跌波動，台灣進口能源花費占GDP比重約在十分之一至七分之一，這部分是進口，在GDP中是被扣掉的項目；能源轉型除了提高能源的自主性之外，我們將由過去購買能源，變成用科學、潔淨的方式滿足能源需求，也將經濟成長的一個動能。

除了再生能源發電，由於太陽光電和風力發電都具有間歇性質，因此，曾文生強調，「能源儲存」也將代表國家未來重要的競爭力，包括抽蓄水力、電池、電動運輸設備的電池等，透過儲電調度發電電力，當中技術能不能匹配，都是重要的工作，確保讓再生能源發電效率和穩定度提高。

此外，能源轉型過程在投資面也是新的挑戰，曾文生指出，從台電支出結構看得出來，資本設備的比重並不高，過去我們使用能源，有80％花費在購買燃料；而再生能源不同在於，它的投資花費在前期，而不是後續陸續發電。

曾文生說，再生能源所有的投資花費幾乎都花在最前段，甚至要等未來二十年的營收才能將投入成本回來，背後需要有非常精密、堅實的財務工程支撐才做得到，過去是八成的成本買發電燃料，「現在是一隻離岸風機插在那裡，錢就下去了」，這是一個學習的過程，在不同的施工階段怎麼撥款，對金融界來講也是新的課題。

曾文生最後表示，再生能源、能源轉型有很重要的部分，是我們對未來的想像力，不管是政府部門、台電、工研院，已看到非常多年輕人加入再生能源發展的行列，如何將地球上運轉所有動能，包括太陽光、水、風、地熱或海洋等等，轉變成我們需要的能源，這是新科技發生的所在，也可能變成台灣新的機會。