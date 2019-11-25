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美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

經濟解析／車輛業很有共識的公聽會

2019-11-25 09:37經濟日報 記者邱馨儀／即時報導

就像追求一個追不到的對象一樣的無可奈何。上周五經濟部工業局召開一場公聽會，受文單位的台灣區車輛工業同業公會，主題是部分汽車零組件關稅調降。出席者包括車公會、國瑞、裕隆、中華車、三陽、本田、福特六大車廠的資方代表以及勞方代表的企業工會理事長、理監事等等。

在工業局副局長楊志清仔細的說明要調降部分汽車零組件的緣由，陳述著最初加入WTO時將零組件關稅從30%降到17.5%，整車的關稅則是等著第二次關稅調整才要調，一轉眼17年過去了，整車從來沒有調整，形成整車與零組件稅率一樣的局面，也造就進口整車蠶食鯨吞台灣市場，甚至已經要過半的局面。

工業局在台前說著台灣汽車相關人員，產業聚落有10萬個家庭，周邊更有高達百萬人口都與汽車產業相關，這時候正時危急存亡的時候，先從降低零組件關稅開始，九項產品的關稅降低將可以讓汽車業者鬆一口氣，而汽車業者鬆一口氣的當時，也可以為零組件廠找到多一點的生存空間。

有趣的是，這一場公聽會，無論經濟部或是財務部，或是勞委會都同，以及包括資方與勞方，不管是公會或是工會，都一一的發言，強烈支持降稅，並希望馬上，就在今年的立法院院會通過。

這樣一個完全沒有異議的議題，在被詢問到今年到底來得及、來不及時，財政部的代表，支支吾吾的說，其實作業已經來不及了。要趕在最後一場審議會，要在院會結束時通過，是不可能了。

現場原本熱烈的氣氛於是瞬間凍結。

本田汽車企業工會說，六大車廠每一家都在優離優退，政黨不通過這項降稅，是要讓這個問題更嚴重嗎?

福特的企業工會說，福特有60多人被優退，華創有700多個人，政府如果不重視這個問題，華映7,000個人沒有工作這個故事就會重演。

大家忙著問，今年還有機會嗎？政府沒辦法了嗎?那部長說沒問題的假的嗎?

工會的龍頭台灣機械工會聯合會理事長段維中直接問在場官員：到底是哪一個政黨不同意，到底是誰不簽：不復議承諾書？ 誰不支持，就要讓誰在桃園選不上立委。

這是一場充滿悲傷色彩的公聽會，資方與勞方和公會努力超過一年，尋求各方的支持，當每一個政黨和立委都說沒問題，卻在最後被告知明年可以優先送。

只不過，明年的執政黨就算還是同樣的執政黨、官員還是一樣的官員，但立委還會是都一樣的嗎？

汽車從業人員對於政府政府與未來充滿了未知的疑惑，對於產業的前景，同樣的不可知。

極具共識的公聽會
極具共識的公聽會
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