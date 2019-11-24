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光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

蔡政府「非核家園」因應綠能發電推動太陽能板光電埤塘發電，全台風風火火推動2、3年來，桃園市府更推出「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫，遭桃園市議員批評成效太差，市府在沿海區域建置8口光電埤塘後，計畫喊卡，市府經發局今天下午指出，礙於候鳥棲息及養殖生計，野鳥協會環團及養殖業者反對，光電埤塘發電計畫暫停。

2年多前，中央政府推動光電埤塘太陽能發電，桃園市長鄭文燦率先響應，市府擬定千塘之鄉埤塘光電綠能計畫推動，在新屋建置全台第一口光電埤塘，請來蔡英文總統啟用，市府更計畫打造160口光電埤塘，3年達成300萬瓩發電，相當大潭電廠四分之三機組發電量，至今確定達不到目標。

台電表示，桃園市府分別在桃園、石門農田水利會在蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮區水利池，完成建置8口光電埤塘太陽能板發電，太陽能板併網裝發電量總計2.69萬瓩，目前以每度約5.81元回售台電，可拿到15萬多元，今年來沒有新增光電埤塘建置。

市府經發局長郭裕信坦承「光電埤塘計畫暫停」。市府經發局表示，執行動光電埤塘發電實務上「有困難」，主要許多埤塘牽涉候鳥棲息覓食、養殖業生計，建置太陽能板引起桃園市野鳥協會等環保團體、養殖業者反對，光電埤塘計畫暫停，要等鳥會環保團體調查可行性之後，至少1年後再討論是否繼續或停掉。

桃園市政府風風火火推動建置太陽能板光電埤塘（見圖）綠能發電計畫喊卡。記者曾增勳／...
桃園市政府風風火火推動建置太陽能板光電埤塘（見圖）綠能發電計畫喊卡。記者曾增勳／攝影
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