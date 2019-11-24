倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



外送員交通事故頻傳，引發「假承攬、真雇傭」疑義。聯合報系資料照／記者陳易辰攝影 分享 facebook

針對美食平台外送員火速被勞動部認定為僱傭關係，創投名人林之晨最近投書，勞動部於大選前採「最嚴格認定」，應於大選後立法，正常化零工經濟治理。第二任勞動部長陳雄文受訪表示，勞動部在社會壓力下，很快地做出定論，但政府難以單一關係來界定市場上各式各樣的勞力模式。首任勞長潘世偉則說，勞動部應以「均等勞權」概念規範各種非典型勞動模式。

林：零工經濟須彈性

林之晨日前於《天下雜誌》撰文表示，勞動部採「最嚴格定義」，不留給零工經濟任何模糊空間，但外送員其實可以自由選擇工作時間、地點（可以每月工作半小時，也可每天工作8小時）。此外，政府「逼迫小孩穿大鞋」，造成營運成本增加，勢必會轉嫁到餐廳、消費者身上，也損害零工經濟參與者。

「目前僅有不到一成外送員的上線時間等同全職，另有超過一半，每週上線不到10小時。」林之晨認為，終極的解方是「於選後立法，正常化零工經濟治理」；其中，讓工作者可以自由選擇「到底是短期、部份時間擔任外送員，還是長期、全職擔任」，是最需要增加的彈性。

林之晨建議，相關單位應提供對於零工經濟工作者的配套，包括根據實際工作時間計算保險、退休金費，或是選擇不要提繳，直接領取收入（他們可能已有其他全職工作，或是保險、退休福利保障已足）。

陳：難以單一關係界定

「彈性的新興經濟是經濟發展下的趨勢。」前任勞動部長、現任高雄市副市長陳雄文受訪表示，對於企業而言，零工經濟可降低成本，但對勞動部而言，這些外送員卻成為了不受保障的勞工。持平評論，他認為，這些美食外送員確實是勞工，但有無「僱傭關係」仍有爭議。

陳雄文解釋，僱傭、承攬與派遣在勞動市場上經常是並存的，期間存在許多模糊地帶，政府很難用單一關係來界定市場上各式各樣的勞力模式。陳雄文也提起老生常談：「《勞基法》從《工廠法》轉變而來，規範模式仍太過制式（上班八小時等），用在各類型服務業（遊覽車駕駛）已捉襟見軸。」

潘：太快規範

「勞動部面臨兩難抉擇，」前勞動部長潘世偉則表示，勞動部在社會多數對於「全職僱傭=保障勞權」的概念下，最終做出保守認定，想必涉及政治考量。在他看來，雖然勞動部近日已加緊找出判斷為僱傭關係的關鍵因素（發佈《勞動契約認定指導原則》），但政府部門從零工經濟中找出各方都能接受的作法，本身就必須花很長一段時間，勞動部做出行政規範的速度有些太快。

「勞動部用政府的規範介入，企圖解決市場中的彈性空間，但零工經濟中的彈性不見得是壞事。」潘世偉說，政府採保守認定後，可能會增加零工經濟的負擔，例如，須要自由分配的零工恐被壓縮、減少平台方提供的零工工作機會等。潘表示，勞動部真正該做的，並非規範出「僱傭關係」，而是以「均等勞權」概念，讓非典型勞工的勞權得到保障，例如，以投入勞力時間計算保險。

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