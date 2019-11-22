耶和華見證人官網 語言版本突破1,000種

外電報導，2019年11月4日，耶和華見證人官方網站jw.org來到翻譯史上的一個里程碑。JW.ORG網站提供的文章和影音內容，總共有1,000種語言，其中包括100種手語。

中央長老團的另一位成員，傑弗里·傑克遜說：「經過一百多年的發展，我們出版物的語言數目，在2013年1月達到508種。不過，短短七年之後，語言總數就差不多翻了一倍，從508種迅速攀升到1,000種。」

JW.ORG有1,000種語言的資料可以下載，其中821種語言，包括中文繁體、中文簡體、台灣閩南語、客家語、阿美語、布農語和台灣手語等，在網站中也有首頁和其他頁面可以瀏覽。因此，這個網站是目前世界上翻譯成最多種語言的網站。

《網站全球化報告》（The Web Globalization Report Card）作者約翰·尹克（John Yunker）說：「互聯網連繫電腦，但語言連繫人們。有些人使用的語言可能連「財富500強」的網站都不支援，但是JW.ORG網站對這些語言非常尊重。」

在更大的層面上，JW.ORG是遙遙領先的。就算是臉書，雖然支援100多種語言，但也只能說望塵莫及。不但這樣，由志願人員翻譯的JW.ORG也遠遠超越了維基百科網站。維基百科是世界上最受歡迎的群眾外包網站，支援280多種語言。

艾扎克·馬雷在耶和華見證人美國紐約州沃威克的世界總部服務，他是翻譯服務部的監督。他說：「翻譯和出版這麼多種語言的書刊實在不容易……有時候，我們想為一種較少人使用的語言出版書刊，但那種語言沒有電腦字字元，所以我們需要繪製字元和設計字型。要在JW.ORG網站上提供這麼多種語言的出版物，我們需要克服很多困難。事實上，在這1000種語言中，很多語言就只有我們在網上提供出版物。」

早在1881年，聖經研究者（耶和華見證人當時的名稱）開始籌備製作非英語的聖經書刊。傑克遜先生說：「當時一定沒有人會想到，我們翻譯的語言竟然會達到1,000種！」

2019全球總報告

•有耶和華見證人的國家地區總數：240個

•耶和華見證人總數：857萬9,909人

•耶和華見證人官方網站JW.ORG語言： 1,000種