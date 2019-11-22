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商事法有望闖關 現役法官：太倉促

2019-11-22 21:47經濟日報 記者程士華／即時報導

《商業事件審理法》進入政黨協商，商業法院相關立法有望於12月中上旬通過，然而卻有現役法官公開表達反對。智慧財產法院法官熊誦梅今（22）日表示，據她側面瞭解，執政黨有意趕在本會期之內通過法案，然而智財法院及高等法院仍有多位法官認為此案立法過於倉促，未來恐怕不利於涉及刑事的重大商業案件審理。

立法院司法及法制委員會於10月28日初審通過《商業事件審理法》、《智慧財產及商業法院組織法》草案，未來智財法院與商業法院將合併成「智慧財產與商業法院」，採二審二級制，承審金額新台幣1億元以上案件，立法完成後，預計最快在兩年內施行。

熊誦梅今日出席資誠教育基金會、普華商務法律事務所與學界合辦的「如何讓商業法院充分發揮效能」研討會，擔任綜合座談與談人，她指出，智財與商業法院相關法案已送入黨團協商，據她側面瞭解，藍營對此有較多意見，不願意簽字；反觀執政黨，若立委間對此案太大意見，法案應會趕在明年大選之前，於12月中上旬順利過關，作為司法改革政績之一。

熊誦梅指出，商事法有許多非常好的制度，譬如專家證人、商業調查官等設計，她也樂見商業法院成立，但並不是有就好，不能營養不良就上路，尤其是現行商事法排除刑事案件，未來恐怕將導致實務上對審理的延宕。

熊誦梅表示，目前許多涉及重大的商業犯罪的案件，民事、刑事分立，反而讓民事案件必須停滯，一直等待刑事判決結果，反而讓判決時間不斷拖長，否則就會出現法院判決不一致的問題，這是法官們在實務上都會極力避免的問題。包括智財法院及高院，仍有多位法官認為此案立法過於倉促，未來恐怕不利於涉及刑事的重大商業案件審理。

熊誦梅建議，《商業事件審理法》、《智慧財產及商業法院組織法》不應操之過急，應納入刑事案件，解決實務問題，並蘊釀更多討論，可於下個會期再通過也不遲。

論壇過程中，政大法律系教授劉連煜、交大科技法律學院教授林志潔等，也都持相同意見，認為未來智財及商業法院必須要將刑事商業案件納入，現行版本仍有待加強。

資誠教育基金會、普華商務法律事務所與學界合辦「如何讓商業法院充分發揮效能」研討會...
資誠教育基金會、普華商務法律事務所與學界合辦「如何讓商業法院充分發揮效能」研討會，右三為熊誦梅。記者程士華/攝影
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