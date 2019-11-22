影／上班族真辛苦 近七成勞工每個月加班21.6小時

1111人力銀行今(22)日公布統計「上班族工實際加班現況調查」，發現台灣有將近七成的上班族，每個月都得加班，平均加班時數是21.6個小時，而且有四成上班族得把公事帶回家處理，也有52%的上班族，遇到加班卻沒加班費的不合理對待，人力銀行就呼籲，企業讓員工不合理加班效率反而不彰，上班族加班太多，也會賠了自己的健康。