親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

影／上班族真辛苦 近七成勞工每個月加班21.6小時

2019-11-22 19:42經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

1111人力銀行今(22)日公布統計「上班族工實際加班現況調查」，發現台灣有將近七成的上班族，每個月都得加班，平均加班時數是21.6個小時，而且有四成上班族得把公事帶回家處理，也有52%的上班族，遇到加班卻沒加班費的不合理對待，人力銀行就呼籲，企業讓員工不合理加班效率反而不彰，上班族加班太多，也會賠了自己的健康。

加班費上班族人力銀行

相關新聞

許勝雄：台商回流千載難逢 錯過再等20年

2019-11-22 19:07

調查：41.6%上班族自認工時過長 67.8%每個月加班

2019-11-22 15:11

45歲以上使用行動支付突破4成 國發會：今年拚千億消費

2019-11-22 15:49

「嗶經濟」來臨！今年行動支付金額已破761億元

2019-11-22 14:43

營業機車附加條款／機車外送員 接單有保庇

2019-11-22 14:22

單身族保重 強化醫療失能險

2019-11-22 14:20

台商匯回金額掛零？顧立雄：上市櫃收益匯回比例有增

2019-11-22 14:07

台商回台遭質疑 童子賢：這樣不太好吧？有道理嗎？

2019-11-22 13:04

推動「嗶經濟」 經部串聯300家企業推紅利優惠到12月底

2019-11-22 12:34

財經部會用臉書闢謠 國發會圖解台商回流誤解

2019-11-22 11:50

名家觀點／別對房屋稅有不切實際的期待

2019-11-22 01:26

用電大戶綠電辦法 跳票

2019-11-22 00:42

經濟日報調查…幸福指數 北市首奪冠

2019-11-22 00:17

財經觀點／連貫有效的AI政策 讓企業永續

2019-11-22 00:09

用電大戶條款 訂「早鳥優惠」

2019-11-21 23:29

童子賢解析資金回流 帶動投資就是好政策

2019-11-21 23:23

否認「大盤商」傳聞…台電：扮演綠電促進、協調者

2019-11-21 23:22

用電大戶條款即將上路 再生能源憑證買不到

2019-11-21 23:21

企業接班危機 調查：86%公司面臨人才斷層

2019-11-21 20:26

女力經濟興起 台與東協新創交流

2019-11-21 19:34

APEC女性籌資論壇 王美花讚女力經濟

2019-11-21 19:34

台商回台投資零？ 王美花：試算方式不同

2019-11-21 19:33

7000億膨風？ 學者：數字漂亮卻很虛

2019-11-21 19:32

台商回流爭議 滬台協會長：誰會想放棄14億市場

2019-11-21 18:31

台商有沒有回台投資？蘇貞昌說可以問這6個人

2019-11-21 18:04

台商回台投資真假？蘇貞昌秀一張圖揭六都受益高低

2019-11-21 17:57

台商回台再添一家 經部：投資是現在進行式

2019-11-21 17:18

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-21 15:40

國慶連假2外送員之死！ 1家挨罰500元1家根本罰不到

2019-11-21 15:33

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

每周一勢／前九月核准僑外投資額增9.4％

2019-11-17 02:19

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00

臺灣嚴選好物向南走 商研院引領臺灣優質品牌，新南向覓新商機

2019-11-15 09:20
看更多

熱門文章

鴻海投資台灣 匯回70億

2019-11-22 01:04

反擊大聯大收購 文曄四大質疑並提告

2019-11-22 15:09

台商回台遭質疑 童子賢：這樣不太好吧？有道理嗎？

2019-11-22 13:04

泛公股銀 明年掀加薪潮

2019-11-21 23:29

英特爾缺貨 釋單台積機率大

2019-11-22 01:04

中鋼明年第1季盤價下修 近11季跌勢最大

2019-11-22 14:53

大聯大喊收購 文曄22日表態

2019-11-22 01:04

CPU這波短缺 恐到明年Q2

2019-11-22 01:04

台積先進製程滿載 「插隊」難度高

2019-11-22 00:09

高通尬聯發科 下月推5G晶片

2019-11-22 01:04

公開收購涉違法？文曄展開反擊提告大聯大

2019-11-22 16:47

進口零件未降稅 車廠要上街

2019-11-21 23:56

用電大戶綠電辦法 跳票

2019-11-22 00:42

統一亞洲流通大平台 動了

2019-11-22 01:04

所得稅制優化上路 申報戶平均受惠減稅1.39萬元

2019-11-21 21:40

汽車工會：誰讓零組件關稅調降卡關 就讓他選不上

2019-11-22 12:21

名家觀點／別對房屋稅有不切實際的期待

2019-11-22 01:26

壽險狂買債券ETF 境內基金規模超車

2019-11-22 00:19

許勝雄：台商回流千載難逢 錯過再等20年

2019-11-22 19:07

國產車本土組裝車款 僅剩20款

2019-11-22 01:04

凱基銀登陸設消金 捲土重來

2019-11-22 03:11

2020年百貨商戰新戰略 傳SOGO可能與快時尚「分手」

2019-11-22 17:41

SEMI：半導體設備出貨 13月高點

2019-11-22 01:04

用電大戶條款 訂「早鳥優惠」

2019-11-21 23:29

亞太電信強攻5G 西進芬蘭取經

2019-11-22 11:32

大聯大擬收購 文曄董座鄭文宗：會奮戰到底

2019-11-22 16:21

有限市場規模 國產車生存空間愈來愈小

2019-11-22 01:04

精華新鏡片 雙盲解盲過關

2019-11-22 01:04

花旗前三季獲利 稱冠外銀

2019-11-21 23:35

境外資金回台 留意三要件

2019-11-22 03:19

公股行庫留才…福利再加碼

2019-11-21 23:26

反送中時機敏感 國銀香港分行暫緩大型聯貸案

2019-11-22 19:04

富邦金：明年3大「黑天鵝」 貿易戰、美大選、大陸經濟

2019-11-22 18:20

統一攻電商 投資台灣比價網

2019-11-21 23:19

Canon全新大圖輸出機 搭載業界首創智慧紙張處理

2019-11-21 21:15

不銹鋼大咖 彰源要回台設廠

2019-11-21 23:30

美發許可證 准供貨華為

2019-11-21 23:52

大聯大：長期財務投資

2019-11-22 00:06

台灣首創！工研院攜手宏遠自動化快速打樣 可省7成人力

2019-11-22 14:55

台商匯回金額掛零？顧立雄：上市櫃收益匯回比例有增

2019-11-22 14:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top