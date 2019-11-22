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富邦金：明年3大「黑天鵝」 貿易戰、美大選、大陸經濟

2019-11-22 18:20聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

富邦金控今舉行法人說明會。記者戴瑞瑤／攝影
富邦金控今舉行法人說明會。記者戴瑞瑤／攝影
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富邦金今舉行法說會，富邦金首席經濟學家羅瑋受訪表示，明年全球市場有三大「黑天鵝」，包括中美貿易戰後續、美國總統大選、中國經濟狀況。他也預估，台灣明年GDP成長會比今年稍微減弱，與央行的預測方向一致。

主計總處預估台灣明年GDP成長會比今年好，但央行卻是持相反意見。羅瑋表示，11月主計處應會再將GDP成長率再上調，若今年成長率很高，相對明年基期變高，明年成長率就會比今年偏低。

但羅瑋認為，台灣明年GDP「保二」還是沒有問題，除非中美貿易戰全面爆發。他預估今年台灣GDP成長率會接近2.4%到2.5%，主要是今年六月美國對中國加徵關稅後，資通產業移轉回台灣、半導體產業表現也不錯，帶動今年台灣整體表現。而明年GDP會比今年稍弱，跟央行看法一致，但減幅不至於太大，主要是明年國營企業投資帶動，包含台電、中油明年都有新投資規劃，風電、5G基地台也開始建置。

對於明年全球經濟，羅瑋認為明年有三大「黑天鵝」，最大不確定因素仍是中美貿易戰，後續由美國總統川普決定是否達成協議，美中雙方都有達成協議的想法，但最終考量可能不單純只是在經濟考量上；第二是美國總統大選，民主黨由誰勝出，都會對全球金融市場產生一定衝擊。

第三則是大陸經濟狀況。羅瑋說，中國經濟成長速度必然會放慢，中國近期也頒布一項政策，未來GDP統一由中央統計，地方灌水的現象未來會消失，這顯示中國經濟成長的數據未來會更精確。預估中國今年GDP約6%到6.5%成長，但明年經濟成長會下滑。

但羅瑋指出，中國明年能否「保六」不是最大重點，真正重點是貿易戰是否緩和下來，中國經濟政策、財政政策是否有如預期發揮。若中國經濟變差的話，將影響全亞洲國家，中國經濟穩定下來對全世界才有穩定幫助。

另有機構預測美國第四季經濟成長會呈現停滯或負成長，羅瑋表示：「應該不至於。」他說，美國降息三次後，前幾日公布的房市數據有起色，美國第三季GDP成長還有1.9%，不太可能一下就掉到負成長。他也預估，美國明年還會有一次的降息，時間點約落在明年上半年。

GDP貿易戰富邦金

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