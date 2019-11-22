總統：實實在在投資行為 正在台灣發生

2019-11-22 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



蔡英文總統今（22）日參訪「康舒科技公司」，她表示，台商回台投資是今年的大事，累積投資金額已近7,000億元，150家的企業要回來。政府傾全力協助企業落實投資案，現在「土地在擴充、廠房在蓋、人也開始在找，這些都是實實在在的投資行為正在發生」，期待讓台灣擁有經濟發展新動能，讓經濟更好。

總統認為，以前台灣企業對外投資，在外面布局，現在這一波是大家回來再布局，而且深化在台灣的基礎，甚至於更擴大，對台灣整體的經濟，將會帶來很大的效益。她說，這段期間以來，政府成立的「投資台灣事務所」，主要是由經濟部擔大綱，還有其他部會一起來做。「許勝雄董事長因為自己親身參與其中，所以知道一個投資案所涉及的部會很多；每個部會都要對投資案表達一個態度，同時也要做相關支援系統的整備」。

總統指出，台商投資回流對我們的國家來講，是今年很大的一件事情，所以我們特別成立了事務所；從成立到現在，累積的投資金額已經逼近7,000億元，在今年突破5,000億的時候，她跟沈部長就有一個共識，上半年拚投資，下半年我們要拚的是開始落實這些投資案。

總統說，政府現在傾全力來協助企業落實這些投資案。「康舒科技公司」的部分已向經濟部申請、聯審通過核准約有25億的投資。我們來就是要來看一下整個整備的情況，據她了解，在明年1月22日就要舉行新廠的動土。事實上，不僅是仁寶，還有很多在地的很多大企業，大概150家的企業要回來，每一家企業都如火如荼地在進行當中，他們用實際的行動來表達對台灣投資環境、及對台灣的這塊土地的信賴跟信任。