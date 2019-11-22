親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

半空中引擎噴火！菲航班機才起飛就緊急返航

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

政院：台商回台、僑外投資熱 將成立亞州高端研發中心

2019-11-22 17:25經濟日報 記者楊文琪／即時報導

行政院政務委員龔明鑫今（22）日表示，台商回台投資金額7,000億元，都是有提廠房、購買機器、僱用員工的案件，且三年內要完成投資，而除了台商，僑外投資也相當熱絡，且以高階、高科技產業為主，因此，我將成立亞州高階製造研發中心，並盤點600多公頃土地，兩年後可提供台商、僑外和亞州高階研發中心使用。

龔明鑫說，台商回台投資是事實，且為普遍現象，7,000億元投資今年會落實2,000億元，除了透過「歡迎台商回台投資行動方案」外，不少台商則是直接與地方政府洽談，我們掌握的有200多億元，新北市政府說他們有1,200多億元，而華僑、外人來台投資也很熱絡，2016年後平均每年有100億美元，今年也一定會突破百億美元。

他指出，台商回台投資已成常態，反觀台商前往中國投資，在前朝時平均一年有100億美元，最多時還達140億美元，但今年僅剩30多億美元，當然這與美中貿易戰有些關係，而台商回台投資第一波是高階的網通、伺服器、高階自行車等產業，我們認為這是好的方向，所以政府擬訂未來四年要成立亞洲高階製造研發中心。

龔明鑫表示，因應台商回台投資和僑外投資，我們研擬幾個方向，第一，產業聚落完整、供應鏈要完成，已規劃好的案件要落實。第二，回台投資的土地目前有些是使用閒置空間（如停車場），回台金額愈來愈多的話，地會不夠，所以盤點了500公頃的土地，2021年可以給台商使用，而在科學園區部分，也盤點了100多公頃，可以滿足亞州高階製造研發中心。他強調，回台投資我們要求要產業升級，善用智慧化、AI的結合，不會只做單純的代工，會有total solution。

第三，對於包括台商和外商的領航科技研發計畫，政府會有一些合作方案，且會給予補助。第四，為打造綠色供應鏈和使用綠電，因為氣候變化、能源轉型，國際大廠惠要求產品使用綠電，若無法符合要求，產品將不被採用，，所以生產綠電非常重要，我們在2025年綠電發電量要占20%。

另外，龔明鑫還說，政府一直很重視中小企業，只要具有前瞻、未來性的產品，我們也會給予協助，並給予研發的補貼。據指出，行政院原預估中小企業回流投資，給予200億元的補貼就足夠，但目前有68家企業、投資額達329億元，超出預期，因此，行政院有意倍增補助金額。

針對台商回台投資爭議，行政院政務委員龔明鑫今（22）日表示，台商回台投資金額7,...
針對台商回台投資爭議，行政院政務委員龔明鑫今（22）日表示，台商回台投資金額7,000億元，都是有提廠房、購買機器、僱用員工的案件，且三年內要完成投資，而除了台商，僑外投資也相當熱絡。　記者楊文琪／攝影
分享

台商綠電龔明鑫

相關新聞

台商匯回金額掛零？顧立雄：上市櫃收益匯回比例有增

2019-11-22 14:07

45歲以上使用行動支付突破4成 國發會：今年拚千億消費

2019-11-22 15:49

「嗶經濟」來臨！今年行動支付金額已破761億元

2019-11-22 14:43

營業機車附加條款／機車外送員 接單有保庇

2019-11-22 14:22

單身族保重 強化醫療失能險

2019-11-22 14:20

台商回台遭質疑 童子賢：這樣不太好吧？有道理嗎？

2019-11-22 13:04

推動「嗶經濟」 經部串聯300家企業推紅利優惠到12月底

2019-11-22 12:34

財經部會用臉書闢謠 國發會圖解台商回流誤解

2019-11-22 11:50

名家觀點／別對房屋稅有不切實際的期待

2019-11-22 01:26

用電大戶綠電辦法 跳票

2019-11-22 00:42

經濟日報調查…幸福指數 北市首奪冠

2019-11-22 00:17

財經觀點／連貫有效的AI政策 讓企業永續

2019-11-22 00:09

用電大戶條款 訂「早鳥優惠」

2019-11-21 23:29

童子賢解析資金回流 帶動投資就是好政策

2019-11-21 23:23

否認「大盤商」傳聞…台電：扮演綠電促進、協調者

2019-11-21 23:22

用電大戶條款即將上路 再生能源憑證買不到

2019-11-21 23:21

企業接班危機 調查：86%公司面臨人才斷層

2019-11-21 20:26

女力經濟興起 台與東協新創交流

2019-11-21 19:34

APEC女性籌資論壇 王美花讚女力經濟

2019-11-21 19:34

台商回台投資零？ 王美花：試算方式不同

2019-11-21 19:33

7000億膨風？ 學者：數字漂亮卻很虛

2019-11-21 19:32

台商回流爭議 滬台協會長：誰會想放棄14億市場

2019-11-21 18:31

台商有沒有回台投資？蘇貞昌說可以問這6個人

2019-11-21 18:04

台商回台投資真假？蘇貞昌秀一張圖揭六都受益高低

2019-11-21 17:57

台商回台再添一家 經部：投資是現在進行式

2019-11-21 17:18

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-21 15:40

國慶連假2外送員之死！ 1家挨罰500元1家根本罰不到

2019-11-21 15:33

7成企業有接班危機 升級轉型問題多

2019-11-21 15:03

傳經濟部屬意 台電否認是「綠電大盤商」

2019-11-21 14:21

用電大戶買綠電辦法 經濟部今年跳票

2019-11-21 14:20

台電否認是「綠電大盤商」 加碼承諾不因交易漲電價

2019-11-21 13:56

用電大戶綠電辦法原訂11月上路 驚傳跳票

2019-11-21 13:54

謝金河臉書評台商回流爭議 曾銘宗回應了

2019-11-21 12:52

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

每周一勢／前九月核准僑外投資額增9.4％

2019-11-17 02:19

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00

臺灣嚴選好物向南走 商研院引領臺灣優質品牌，新南向覓新商機

2019-11-15 09:20
看更多

熱門文章

職場新鮮人調辦卡額度頻被打槍 狠酸：明天我讓你高攀不起

2019-11-21 17:46

說到做到！鴻海投資台灣 境外匯回首批70億元資金到位

2019-11-21 20:30

鴻海投資台灣 匯回70億

2019-11-22 01:04

反擊大聯大收購 文曄四大質疑並提告

2019-11-22 15:09

泛公股銀 明年掀加薪潮

2019-11-21 23:29

英特爾缺貨 釋單台積機率大

2019-11-22 01:04

大聯大喊收購 文曄22日表態

2019-11-22 01:04

台商回台遭質疑 童子賢：這樣不太好吧？有道理嗎？

2019-11-22 13:04

CPU這波短缺 恐到明年Q2

2019-11-22 01:04

台積先進製程滿載 「插隊」難度高

2019-11-22 00:09

高通尬聯發科 下月推5G晶片

2019-11-22 01:04

台商有沒有回台投資？蘇貞昌說可以問這6個人

2019-11-21 18:04

中鋼明年第1季盤價下修 近11季跌勢最大

2019-11-22 14:53

進口零件未降稅 車廠要上街

2019-11-21 23:56

用電大戶綠電辦法 跳票

2019-11-22 00:42

所得稅制優化上路 申報戶平均受惠減稅1.39萬元

2019-11-21 21:40

力積電補辦公開發行 朝上市邁出第一步

2019-11-21 17:46

統一亞洲流通大平台 動了

2019-11-22 01:04

汽車工會：誰讓零組件關稅調降卡關 就讓他選不上

2019-11-22 12:21

企業接班危機 調查：86%公司面臨人才斷層

2019-11-21 20:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top