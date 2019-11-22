政院：台商回台、僑外投資熱 將成立亞州高端研發中心

2019-11-22 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



行政院政務委員龔明鑫今（22）日表示，台商回台投資金額7,000億元，都是有提廠房、購買機器、僱用員工的案件，且三年內要完成投資，而除了台商，僑外投資也相當熱絡，且以高階、高科技產業為主，因此，我將成立亞州高階製造研發中心，並盤點600多公頃土地，兩年後可提供台商、僑外和亞州高階研發中心使用。

龔明鑫說，台商回台投資是事實，且為普遍現象，7,000億元投資今年會落實2,000億元，除了透過「歡迎台商回台投資行動方案」外，不少台商則是直接與地方政府洽談，我們掌握的有200多億元，新北市政府說他們有1,200多億元，而華僑、外人來台投資也很熱絡，2016年後平均每年有100億美元，今年也一定會突破百億美元。

他指出，台商回台投資已成常態，反觀台商前往中國投資，在前朝時平均一年有100億美元，最多時還達140億美元，但今年僅剩30多億美元，當然這與美中貿易戰有些關係，而台商回台投資第一波是高階的網通、伺服器、高階自行車等產業，我們認為這是好的方向，所以政府擬訂未來四年要成立亞洲高階製造研發中心。

龔明鑫表示，因應台商回台投資和僑外投資，我們研擬幾個方向，第一，產業聚落完整、供應鏈要完成，已規劃好的案件要落實。第二，回台投資的土地目前有些是使用閒置空間（如停車場），回台金額愈來愈多的話，地會不夠，所以盤點了500公頃的土地，2021年可以給台商使用，而在科學園區部分，也盤點了100多公頃，可以滿足亞州高階製造研發中心。他強調，回台投資我們要求要產業升級，善用智慧化、AI的結合，不會只做單純的代工，會有total solution。

第三，對於包括台商和外商的領航科技研發計畫，政府會有一些合作方案，且會給予補助。第四，為打造綠色供應鏈和使用綠電，因為氣候變化、能源轉型，國際大廠惠要求產品使用綠電，若無法符合要求，產品將不被採用，，所以生產綠電非常重要，我們在2025年綠電發電量要占20%。