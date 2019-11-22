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中鋼明年首季盤價跌 月盤最快明年Ｑ2上路

2019-11-22 16:02經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

中鋼今（22）日下午開出明年第1季內銷盤價，全數產品價格下跌，平均降幅為3.03%。至於月盤新制度何時上路？中鋼表示，最快明年2月第2季開盤上路，目前仍朝部分維持季盤、部分改月盤方向不變。

中鋼表示，明年首季適度調降盤價，可拉近現行季盤制度造成與國際行情的落差，提高下游客戶接單動能。

明年首季盤價下跌，中鋼獲利持續承壓。中鋼表示，第1季為傳統淡季，加上客戶工作天數少，可能會是明年最辛苦的一季。不過，美國鋼價近期上漲，國際行情出現反轉訊號，明年歐洲、亞洲有望跟漲，預期第2季鋼價會有上漲機會，推升營收。

中鋼明年首季各項產品售價調幅分如下：棒線每公噸調降1,000元，熱軋每公噸調降1,187元，冷軋每公噸調降1,000元，電鍍鋅鋼捲每公噸調降900元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調降1,178元，電磁鋼捲每公噸調降900元，鋼板每公噸調降1,174元。

至於市場關注的越盤新制度，中鋼預計，明年2月下旬第2季開盤前，將向客戶完整說明新盤價制度及相關配套方案，並會兼顧與國際行情接軌，以及不同客戶對月盤或季盤不同的需求，確保客戶與中鋼在新盤價制度下皆有公平公正合理的風險分擔與利益共享，期與國際行情即時接軌，以兼顧客戶、員工及股東三方權益。

中鋼鋼價

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