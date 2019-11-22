45歲以上使用行動支付突破4成 國發會：今年拚千億消費

2019-11-22 15:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



台灣民眾使用行動支付比例逐年攀升。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國發會主委陳美伶今（22）日表示，行動支付不再只是年輕人專屬，去年45至65歲使用比率已突破四成，今年上半年交易額達443億元，全年可望突破新台幣1,000億元大關，力拚在2025年達成行動支付90%的普及目標。

陳美伶今日出席經濟部中小企業處舉辦的「行動支付聯合成果展」，她表示，台灣民眾使用行動支付比例逐年攀升，出門忘了帶手機很嚴重的事情，已經改變了我們的生活消費型態，未來要更優化行動支付方便性、安全性，建構完善的認證機制，確保資訊安全無虞。

陳美伶並指出，行動支付的背後就是「資訊經濟」，透過雲端發票等數位經濟系統，數據分析可以整合出不同年齡層民眾的消費習慣，提供給產業商家作為營運策略調整的依據，也能讓消費服務更貼近需求。

各界認為行動支付主要是年輕人使用，但陳美伶表示，不只年輕人離不開智慧型手機，中老年人也喜愛透過手機與外界接觸，根據統計，45至65歲的中高齡人口使用行動支付的比率已經在去年突破四成，可見行動支付就是現在生活必然趨勢。

陳美伶說，兩年前政府喊出2025年行動支付使用普及率90%，當時覺得是很困難的目標，但是隨著政府帶頭推動，包括財政部繳稅、金融機構、經濟部推動小型商家等，當前小額支付非常普遍，包括夜市、四大便利商店都已經加入了，甚至偏鄉也都有民間響應推動，才有今天的成果，相信90%的行動支付使用率可望提前達標。