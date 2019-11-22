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調查：41.6%上班族自認工時過長 67.8%每個月加班

2019-11-22 15:11經濟日報 記者陳素玲／即時報導

調查顯示，有41.6%上班族認為本身工時過長。 圖／聯合報系資料照片
調查顯示，有41.6%上班族認為本身工時過長。 圖／聯合報系資料照片
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一例一休制度從2016年提出，到2018年三讀通過修正案，其間歷經二度修法，實施至今不過一年多，亦成為藍綠總統候選人政治攻防焦點，究竟上班族的工時現況如何？又有多少加班黑數未被計算？

1111人力銀行公布「上班族工時暨加班現況調查」，調查顯示，有41.6%上班族認為本身工時過長。但也有56.4%認為工時剛好，滿意目前工作狀態。而調查對象中的上班族每天平均工時落在8.8小時，與目前勞基法規定的每周工作總時數不得超過48小時相去不遠。

調查指出，有32.2%受訪者每個月「不用加班」，另有67.8%則每個月都要加班，而平均加班時數為21.6小時。又從「職階」交叉分析可以發現，擔任「基層主管」最難為，加班的頻率及時數，高居各職階之冠，成為最辛苦的職場夾心族！

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，依照勞動部每年彙整OECD(經濟合作暨發展組織)主要國家工時資料進行國際比較，我國全時就業者主要工作的每周經常工時，2018年為42.2小時，排名12。墨西哥與土耳其每周48.8小時並列第一、智利46.7小時第二、新加坡45.8小時排名第三。整體來看，台灣勞工每周經常性工時由 2016年 43.3小時降為2018 年42.2小時。同時從本調查亦反映出，隨著一例一休實施至今，其修法效益已漸漸顯現，當今職場工時狀況已漸趨改善。

何啟聖表示，從調查中顯示，有高達6成8受訪者，每個月都要加班，平均每月加班21.6小時，遠遠低於勞基法規定之每月加班時數上限46小時，說明雖然有加班事實，但加班時數並未超出法定標準，多數企業都能遵守法規，不敢踰越法界紅線。

至於有多少上班族被「責任制」牽制？根據調查指出，有38.4%需要把公事帶回家處理，其中包括11.9%是「經常如此」，平均每周需要多花5.7小時在家處理公事；另有61.6%則表示不需要在家辦公。又進一步追問需要把公事帶回家的原因係「工作型態所需」50.0%、「工作量太大做不完」41.0%及「下班後主管用通訊軟體指示交代」27.5%。又從「產業」交叉分析發現，經常把公事帶回家的兩大產業以「營建不動產」及「貿易流通業」為代表。

調查也發現，有高達5成2的受訪上班族曾遭受過「加班卻沒有加班費」的不合理對待，但意外的是，多數上班族都採取消極作為，包括「只能配合公司指示」66.8%及「可以補假但不能補薪」22.1%。

加班費工時

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