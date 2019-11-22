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台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

零組件關稅降低案落空？機械工會聯合會不滿

2019-11-22 14:54經濟日報 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車相關產業高度期待今年零組件關稅降低案將落空，引發工會勞工強烈不滿。

台灣機械業工會聯合會理事長段維中強調，勞工關心的其實只是明天是否還有一份微薄工資能夠養家活口。我們只是單純的汽車產業勞工，只是想爭取工作機會，難道需要一份可以謀求全家溫飽、維持生存的收入也是奢望？! 盼望政府能夠將心比心。三十萬個勞工的背後就是代表著三十萬個家庭的生計，在此鄭重呼籲府會務必重視此㇐議題，讓此法案在本會期能夠如期通過。

段維中指出，可以盡速搶救的問題，為什麼要慢慢來 ? 看看 桃園地區華映的例子，不要逼30萬汽車產業勞工也攜家帶眷走上街頭!

2002年政府為求加入 WTO，逐年調降汽車整車進口關稅，如今 17個年頭已經過去，但進口零件關稅卻沒有等比調降也依舊等不到汽車產業政策，造成整車與零件關稅稅率相當，蠶食國產車競爭力，種下進口車銷售超越國產車

的惡果。17個年頭夠⾧的緩衝時間，政府不應繼續以此高關稅繼續保護。經過⾧期溝通，其中以引擎為首不合理的 9 項進口零件關稅稅則於 11 月中在立法院通過㇐讀，實為相當大的突破，也給予業者與勞工相當大的鼓舞，目標期能在年底立法院會期結束前通過。

聯合會表示，目前府會皆傳出尚未達成高度共識，因此擱置三十萬勞工的生計與權益，令人十分心痛。當每年總產值高達約六千多億元的國產車廠全部消失時，整個國產車供應鏈體系近30萬的就業人口將面臨失業、勞工工作權 不保！30 萬的失業人口政府該如何安置，難保不會造成社會動盪不安。

國產車關稅失業

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