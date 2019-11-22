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推動「嗶經濟」 經部串聯300家企業推紅利優惠到12月底

2019-11-22 12:34經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

「嗶經濟」熱夯，經濟部中小企業處今（22）日上午舉辦「行動支付聯合成果展」。經濟部次長王美花指出，截至今年9月，行動支付消費金額已達761.4億元，全台有8.4萬家店家響應政府政策，導入行動支付。

不論是在超商、大賣場、百貨公司消費，或者是去吃小吃、搭乘計程車，甚至加油、繳費等，現在都可以用手機「隨嗶隨付」，出門不帶錢包，已逐漸成為消費新生活。

經濟部次長王美花。記者黃義書／攝影
經濟部次長王美花。記者黃義書／攝影
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王美花進一步指出，10月起經濟部也攜手支付業者加碼於329個商圈推出15%以上行動支付消費回饋，並已於11月20日起每年協助1萬家商圈內的餐飲、零售店家，每家最高3萬元的數位服務系統租用經費，藉以刺激消費，帶動商機。

此外，王美花也提到，國發會、經濟部等15個機關為達成行政院宣示2025年行動支付普及率90%的目標，將共同依「完備基礎環境」、「擴大應用場域」、「加強體驗行銷」三大主軸推動行動支付。

「行動支付聯合成果展」將於11月22日（五）至11月24日（日）在台北車站大廳展開，邀民眾一起來體驗閃靈刷手的快感，活動現場參與廠商，包括：揚秦（麥味登）、鬍鬚張、咖碼（cama）、萊爾富、全家等知名店家。

經濟部並與連鎖咖啡、餐飲、便利商店、旅宿業者、伴手禮業者、文創業者等300家企業，在全台7500個據點進行為期一個月，共同攜手合作推出高額行動支付消費優惠。

此外，在民眾繳費服務方面，經濟部表示，現已達成水電油氣帳單、稅費、規費等114項繳費一指搞定。在交通觀光方面可一機在手遍遊台灣，高鐵、台鐵、機捷、高捷及國道休息站等都接受行動支付付款。

另，民生消費方面，四大超商、連鎖餐飲、半數以上大專院校及近九成醫院也可、以隨嗶隨付。

行動支付經濟部王美花國發會

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