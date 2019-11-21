用電大戶條款將上路、綠電憑證供不應求？經濟部這樣說

2019-11-21 21:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



用電大戶條款即將上路，其中一項是業者可選擇購買綠電憑證，未來綠電憑證市場是否會有供不應求的狀況，想買電也買不到？經濟部表示，「一定會讓他夠用」，讓需要買綠電憑證的業者都能買得到。

立法院4月三讀通過《再生能源發展條例》修正案，要求用電大戶使用一定比率綠電，明訂未來「用電大戶」都須設置一定容量的再生能源設備、儲能設備，或是購買再生能源憑證，否則須繳納代金等四種機制促進綠能發展。

根據經濟部標檢局統計，兩年半來，再生能源憑證中心一共發放71,089張再生能源憑證，但目前成交張數只有3,605張，僅占整體憑證約5%。

經濟部標檢局組長黃志文表示，真正的綠電交易還沒開始，自2017年5月至今年10月底的再生能源憑證統計，都是業者「自發自用」，因此不願意賣出，包括台積電、聯電、日月光等。

依照目前的數據，綠電憑證市場恐怕供不應求，對此，黃志文表示，真正的綠電交易還沒開始，且經濟部「一定會讓他夠用」，讓需要買綠電憑證的業者都能買得到，且未來新的綠電憑證交易平台推出，再搭配法規上路的需求，勢必會激發出新一波的供給。

經濟部表示，目前由工業局統計需求、能源局統計供給，業者除了透過平台，也可以在場外交易，經濟部會積極把綠電市場擴大，並協助供需兩端的資訊透明，有需求就會有好的價格，有好的價格就會有人釋出供給。