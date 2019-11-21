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鐵工廠員工疑遭電動拉門夾住 急救半小時仍不治

來不及通過成為法人 歡樂無法黨無緣參與2020

用電大戶條款 拚明年2月前上路

2019-11-21 20:56經濟日報 記者林于蘅／即時報導

立法院4月三讀通過《再生能源發展條例》修正案，要求用電大戶使用一定比率綠電經濟部能源局原訂11月公布用電大戶買綠電的辦法，現在確定來不及。能源局表示，為了減輕法規上路對業者的衝擊，需要充分時間溝通，力拚明年2月前上路。

《再生能源發展條例》新修法案加強企業責任，明訂未來「用電大戶」都須設置一定容量的再生能源設備、儲能設備，或是購買再生能源憑證，否則須繳納代金等四種機制促進綠能發展。

經濟部能源局組長陳崇憲表示，政府已擬訂初步方案，將於一個月內召開利害關係人會議，與北中南科學園區及各地工業區業者溝通，並輔導各產業別的業者都能了解綠電系統及法規的細部轉換機制。

目前經濟部規畫「用電大戶」定義，以與台電簽定契約容量5,000瓩為門檻，須建置10%比重的綠電裝置容量，亦即500瓩的綠電，估計有500多個電號、300多家企業受影響。

陳崇憲指出，用電大戶主要是石化、塑化、鋼鐵、半導體、面板、電子資訊等產業。能源局估計，業者自行裝設再生能源設備或是購買再生能源憑證，將可創造綠電市場1.05GW交易量。

至於目前購買綠電一定比率的這個比率，以及台電釋出綠電的價格，目前尚未決定。

值得注意的是，陳崇憲說，政策立場並不鼓勵業者選擇繳納代金，因此四種機制的比重上，會將繳納代金的成本提高，透過類似「繳罰款」的手段，誘使業者選擇自己建置發、儲電裝置，或是購買綠色憑證以鼓勵他人設置綠電。

經濟部過去已與十餘家業者溝通，陳崇憲轉述，他們認為，「最好不要有這個規範，不要用法規來壓我」，讓他們自願設置就好。對此，能源局表示，既然是立法院通過的法案，會盡力提供業者足夠寬裕的建置期限，把衝擊降到最低。

陳崇憲說，目前規劃五年的緩衝期，另外提供「早鳥優惠」，也就是說，業者有整整五年的時間完成10%綠電發電裝置的設備，若提前在三年內完成，則放寬標準為8%，若是四年，則以9%為標準。

此外，陳崇憲強調，外界對10%的綠電有些誤解，法規指的是契約裝置容量的10%，而非用電量的10%，二者之間有明顯差異。

綠電再生能源經濟部

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