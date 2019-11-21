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台商回台投資夯 經濟部盤整水、電確保供應無虞

2019-11-21 20:42經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

經濟部水利署今（21）日指出，經盤點投資台灣三大方案總投資用水需求為每日18.2萬噸，其中台商回台方案投資需求為每日16.9萬噸，近三年陸續完成水資源建設，已增加每日101萬噸，供水無虞；此外，經濟部也強調，針對台商回台產業及重大投資的用電，也都早已納入估計，目前與未來皆供電無虞。

台商回台投資議題近日受到關注，同時投資金額也繼續突破新高，經濟部預估，下周可望達成累計投資新台幣7,000億元的目標，針對台商回台產業所需五缺的水、電等，也經過盤點，目前與未來都供應無虞。

水利署長賴建信今日在院會報告指出，經盤點，投資台灣三大方案投資廠商有233家，總投資用水的需求為每日18.2萬噸，其中台商投資回台2.0方案用水需求為每日16.9萬噸、根留台灣企業方案為每日0.8萬噸、中小企業頭投資方案則為每日0.5萬噸。

賴建信指出，在這233家廠商中，有137家進駐有用水計畫的產業區，用水量為12.6萬噸，其中96家既有設備經更新擴建達5.6萬噸。他表示，經過政府近三年來陸續完成各項水資源建設，讓每日供水量101萬噸，供給台商回台投資產業的用水無虞。

經濟部次長曾文生院會後表示，台灣的科技廠的水循環利用率相當高，讓水可在廠內循環利用，針對再生水部分，經濟部推動的部分水廠，將民生用水再生利用為工業用水，透過開源節流、調度與備留等措施，水供應足夠全台灣使用，針對都會區需求，則透過調度及提前佈局，確保充份供水。

針對用電議題，官員指出，在今年初該部公布的未來用電規劃，已將台商回台的需求，以及台積電等半導體重大投資需求納入估計，到2025年用電規劃無虞，甚至到2030年的電力備用率，都可維在15％以上。

官員表示，這是因為經濟部將重大投資用電都先保留並納入估計，且將台商回台投資計畫中提出的用電需求也納入，加上今年度新增的各種發電機組，以及通過環評後加速興建的新機組，讓我國供電從今年5、6月以來，甚至未來都有充分餘裕。

另外，針對產業用地需求，經濟部10月開會盤整產業用地，盤出南部六縣市共九處的台糖土地新開發工業區土地，並將先在每縣市小規模開發各一塊90公頃的產業用地，預計在兩年內完成開發，將釋出共540公頃產業用地，預留給未來一、兩年的台商回台產業用地需求。

台商經濟部供電

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