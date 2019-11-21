女力經濟興起 台與東協新創交流

2019-11-21 19:34 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



美國在台協會集結國發會、工業局等單位，邀請東協20多位新創企業等女性代表來台交流。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook

美國在台協會經濟組長安恬，讚許台灣女性在社會各界的表現領先東亞，在國際化方面卻稍嫌不足。對此，美國在台協會集結國發會等政府單位，於21至22日舉辦「Women Expo女性創新交流與展覽會」，邀請東協共20多位新創企業、社會創新等女性代表來台交流。

「根據聯合國和國際貨幣基金等研究，當一個社會的女性崛起，整個社會的生產力也跟著提升。」安恬表示，特別是當今很多社會面臨少子化，生產力逐漸下滑的困境，鼓勵女性投身社會貢獻所長，其實可以緩解問題。

安恬稱讚在東亞國家中，台灣女性在社會各界的表現可說是首屈一指。國發會主委陳美伶打趣的表示，看總統是女性就知道台灣女性表現多優秀了。女性參政的比率逐年上升，立法院的女性席次由1998年的19.1%增加至38%。陳美伶也舉出兩位傑出的女性企業家：「為台灣而教」的劉安婷與「Anchor Taiwan」的邱懷萱。

安恬表示，瑞士洛桑管理學院(IMD)公布之2019 全球數位競爭力排行，雖然台灣全球排名上升至第 13 名，然而在國際高科技人才的吸引以及女性研究人員相關指標上，表現仍有待提升。陳美伶也指出，即使台灣的創業環境對女性友善，但國際化的程度稍嫌不足。

對此，美國在台協會集結國發會、經濟部工業局、中小企業處等相關單位舉行Women Expo女性創新交流與展覽會，邀請東協10國共20多位新創企業、社會創新等女性代表來台，與國內新創、社創、非營利組織等代表進行交流，期望共同提升女性在社會中的地位。

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