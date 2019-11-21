台商回台投資零？ 王美花：試算方式不同

2019-11-21 19:33 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



經濟部政務次長王美花（中）參加女性微中小企業商機論壇，對台商回台現況及願景皆有信心。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

台商回台投資都是空包彈？經濟部政務次長王美花21日說明，關於近日台商回台投資被踢爆為0的爭議，其實台商回台投資是去年11月底就已經生效的方案，與後來8月生效的《資金回台專法》不同，7,000億的投資是每間公司報來給經濟部審查後算出來的數字。

輔助中小企業轉型

王美花表示，台商回台如果是大企業，在7月1日手續費就已經接替式下架，20億以內手續費才0.5，20~100億0.3，100億以上0.1，對大企業部分已經做了非常大的調整，台商回台看起來非常踴躍，手續費只是一個補助的效果。很多中小企業只是供應鏈的一環，經濟部後來提的中小企業方案，還是維持1.5手續費，跟大企業略有不同。

王補充，現在中小企業方案的投資規模已經超過200億，為了讓中小企業能夠順利升級轉型，經濟部向行政院爭取可以對中小企業的投資加碼，看行政院可以在多少額度範圍內優惠，院會應該很快就會核准下來。

針對立委曾銘宗的質疑，投資計劃落實期限是3年還是6年？「大多數的計畫是3年內會完成，只有少數會再延長3年，會有多少錢使用，要嘛貸款、要嘛自由資金，至於是自由資金或國外匯回，這部分根本不需要管他。」

王美花說，更何況從金管會資料，上半年為止，國內上市櫃公司從海外匯回，其實不是用這個專法，按正常既有的機制，匯回來的金額已經高達4,000多億，口袋有很多個，審核的重點是有沒有落實產業投資。

回應張善政質疑

對於張善政提出的質疑，王美花說，如果是開發中國家要吸引外資，他的GDP可能會到5、6，而我們只有2、3，先進國家GDP可能只有1甚至零點幾，這是兩個不同的層次。台灣今年到前3季為止，比起去年外資的投資還增加。外資投資的部份，一個是製造業，一個是軟體結合硬體製造的技術，這樣的投資加碼，目前看到是只有更多沒有更少。

王美花結論，面臨未來的5G、AI，台灣需要去提升自己的能力，像GOOGLE、Amazon、MicroSoft，都在加碼投資台灣，甚至都在台灣設資料中心，所以不要看衰台灣，大家一起來幫台灣加油。

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