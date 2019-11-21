7000億膨風？ 學者：數字漂亮卻很虛

2019-11-21 19:32 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



立委曾銘宗質疑，蔡政府大力行銷的「台商回流7000億元」是灌水。（photo by國會頻道） 分享 facebook

針對藍委曾銘宗質疑，蔡政府一再宣傳的「台商回流金額達7000億」是膨風。綠委余宛如強調，藍委把「回台投資」跟「資金匯回」混為一談。學者邱俊榮在《有話好說》節目中表示，政府端出的所有鼓勵型政策，都不可能完全排除搭便車個案。學者聶建中則說，兩黨根本是雞同鴨講，台商確實有回台設廠，但7000億這個數字明顯灌水。

回台投資vs資金匯回

「曾銘宗把『回台投資』跟『資金匯回』混為一談，一個是針對投資的優惠，一個是針對匯回資金的優惠，根本是完全不同的兩種概念。」綠委余宛如表示，前者是蔡政府為鼓勵台商回台投資，推出的《歡迎台商回台投資行動方案》，讓「國內貸款、國內融資」或「自有資金投資」的台商可向經濟部申請，蓋廠房專業貸款、土地使用租金優惠等友善措施。

後者，則是為了吸引國人的境外資金真正回到台灣，我國今年8月通過《境外資金匯回專法》提供匯回台灣的資金一些賦稅減免，吸引資金直接在台灣落地。余宛如提到，馬政府2012年也有推出幾乎一模一樣的《加強推動台商回台投資方案》（三年間吸引1466億元回台投資），並強調「兩方案的重點都不在台商用哪個口袋的錢投資台灣，而是『台商回頭投資台灣』、可助產業升級。」

邱：只能抓大放小

前國發會副主委邱俊榮強調，「投資」在財經學與經濟學中的概念是兩回事：前者諸如買股票、投資房產（財富跑來跑去），都是「資產投資」；後者「直接投資」的定義是「實體資本的形成」。意即，此事件中的「錢有沒有匯回台」與「有無投資計畫（設廠、擴廠）」二者不能混淆。邱解釋，經濟部說「錢從哪裡來不重要」，就是因為「只有實際投資才會促進經濟成長。」

那有無國內廠商從中「搭便車」，本就計畫好要在國內擴大投資，並非受貿易戰影響的「回流台商」？邱俊榮坦言，經濟部只能「抓大放小」，因為政府沒辦法完全排除此種個案，就好比政府為鼓勵研發推出租稅抵減優惠的《產業創新條例》，無法排除「無論政府補助與否，皆會投入研發的企業。」所以說，藍委質疑的「7000億元灌水膨風」情形，任何「鼓勵型政策」皆有之。

聶：漂亮數字是虛的

「此事的爭議分為廠回（工廠回台）與金回。」淡江財金系教授聶建中說，關於前者，有許多「在中美貿易戰具替代效果的廠商回流設廠」是事實。至於後者，蔡政府喊出漂亮的7000億，但目前並無針對台商「中途退出」的處分機制，且其中還摻雜了「原本就有擴廠計畫的台廠」。基於上述2點，「漂亮數字之中一定有灌水。」不過，聶也坦言，對台灣的經濟發展而言，金回並不重要。

針對桃園市長鄭文燦說：「台商一般以3年為期設廠，資金會逐步到位，並非一次把錢全部匯進來才開始設廠。」聶建中則認為，蔡政府喊出的7000億資金實際上是很虛的，是尚未實現的預想空間，「資金若沒有真的到位，不能將之視為『已回流』。」聶強調，握有行政資源的一方當然想用「政策文宣」來美化政績，但外界更該檢驗的是「蔡政府到底有多大的吸引力，能吸引台商回流？」

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