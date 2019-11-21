APEC女性籌資論壇 王美花讚女力經濟

2019-11-21 19:34 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



經濟部次長王美花（左）、俄羅斯經濟發展部投資政策與創業發展司中小企業基礎建設組組長Natalia Shamanskaya（右）。（photo by 經濟部） 分享 facebook

女力創業大放異彩！21日舉行的「APEC女性微中小企業籌資商機論壇」，邀國際產官學界專家與女性創業家匯聚交流，開拓國際商機與合作可能。經濟部次長王美花表示，中小企業一直是台灣的強項，結合法律跟市場的諮詢機制，讓台灣女力在職場甚至國際市場發光。

女力商機展望國際

王美花引述「APEC第25屆中小企業部長會議」重點，強調APEC會員體透過「資金取得、微小型企業數位化與國際化」3方面，將更有效地增進女性經濟賦權。論壇匯集來自俄國、美國、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、墨西哥及我國等9個經濟體公私部門專家及女性企業代表，共同探討「女性企業籌資」議題。

經濟部中小企業處今年也首辦「女性創業加速器」，深度培植優秀女性企業，藉由導入關鍵性資源，例如政府或大企業的輔導與資助，有效擴展女性企業規模及加速成長，於會中更宣布明年我國將推動「APEC女性創業加速器倡議」，期帶動亞太地區女性企業資源網絡，活絡女性企業商業活動。

女性創業菁英賽

另外，「女性創業菁英賽」今年邁入第8屆，為國內最受女性創業者關注、並具有指標意義的女性企業競賽。此競賽從5月徵件報名開始，評審委員由行銷、創投、財務等多項專業領域領袖擔任，歷經數月審查過程，選出10位優勝者，創業領域多元，具科技化及國際化趨勢，顯示現在創業女性逐漸擺脫傳統業態模式，朝向更多元面向發展。

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