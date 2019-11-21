Facebook啟動數位公民行動教室 擴大宣導數位素養

2019-11-21 17:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



Facebook今（21）日啟動「數位公民行動教室」，擴大宣導數位素養。繼Facebook於今年9月在台推出「數位公民（We Think Digital）」培育計畫後，Facebook首度將大型卡車改造為「數位公民行動教室」，將數位素養的知識融入於多個互動體驗中，透過有趣的遊戲，協助民眾學習數位公民素養知識與技巧。

Facebook宣布即日起至12月1日，首站由台北市出發，從北到南前進新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市與高雄市。啟動日特別邀請到行政院副院長陳其邁、台北市副市長黃珊珊、教育部終身教育司司長黃月麗出席，肯定Facebook對數位素養的投入。

Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示，Facebook將數位公民培育計畫帶進台灣後，已於北中南東部等15個縣市舉辦30多場宣導講座，培育超過5,000位的數位公民。為提升全台數位素養，Facebook特別打造數位公民行動教室，將線上教材課程實體化，讓民眾在輕鬆的過程中學習數位素養的知識，將持續與政府單位及更多在地夥伴合作，共同為提升數位素養努力。

Facebook「數位公民行動教室」以數位公民三部曲規劃互動遊戲，包含「第一部曲：保護數位身分與足跡」、「第二部曲：打造良好網路互動」及「第三部曲：培養數位思辨能力」，讓民眾能夠輕鬆學習數位素養的知識，還可以在現場直接應用所學，獲得Facebook限定精美禮物，現場也設置拍照打卡區，鼓勵民眾踴躍參加。

此外，Facebook已於北中南區的計程車上刊登數位素養宣導廣告，教育民眾辨識不實資訊的10大訣竅，民眾可善用搭車的時間，透過手機掃描QR code的方式，前往數位公民（We Think Digital）網站，探索更多教材與資源，學習數位素養的知識與技巧。