親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

那些浪費司法資源的VIP：菊島四大「院檢之友」

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

Facebook啟動數位公民行動教室 擴大宣導數位素養

2019-11-21 17:48經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

Facebook今（21）日啟動「數位公民行動教室」，擴大宣導數位素養。繼Facebook於今年9月在台推出「數位公民（We Think Digital）」培育計畫後，Facebook首度將大型卡車改造為「數位公民行動教室」，將數位素養的知識融入於多個互動體驗中，透過有趣的遊戲，協助民眾學習數位公民素養知識與技巧。

Facebook宣布即日起至12月1日，首站由台北市出發，從北到南前進新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市與高雄市。啟動日特別邀請到行政院副院長陳其邁、台北市副市長黃珊珊、教育部終身教育司司長黃月麗出席，肯定Facebook對數位素養的投入。

Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示，Facebook將數位公民培育計畫帶進台灣後，已於北中南東部等15個縣市舉辦30多場宣導講座，培育超過5,000位的數位公民。為提升全台數位素養，Facebook特別打造數位公民行動教室，將線上教材課程實體化，讓民眾在輕鬆的過程中學習數位素養的知識，將持續與政府單位及更多在地夥伴合作，共同為提升數位素養努力。

Facebook「數位公民行動教室」以數位公民三部曲規劃互動遊戲，包含「第一部曲：保護數位身分與足跡」、「第二部曲：打造良好網路互動」及「第三部曲：培養數位思辨能力」，讓民眾能夠輕鬆學習數位素養的知識，還可以在現場直接應用所學，獲得Facebook限定精美禮物，現場也設置拍照打卡區，鼓勵民眾踴躍參加。

此外，Facebook已於北中南區的計程車上刊登數位素養宣導廣告，教育民眾辨識不實資訊的10大訣竅，民眾可善用搭車的時間，透過手機掃描QR code的方式，前往數位公民（We Think Digital）網站，探索更多教材與資源，學習數位素養的知識與技巧。

Facebook「數位公民行動教室」旨在讓民眾學習如何在數位世界保護自我安全，與人正向互動，分辨訊息真假並培養數位思辨能力，進而提高數位公民責任的認知，成為有責任的數位公民。Facebook期盼，能為提升數位素養盡最大的努力，與台灣民眾一起捍衛選舉公正。

Facebook今天啟動「數位公民行動教室」，由左至右依序為台北市電腦商業同業公...
Facebook今天啟動「數位公民行動教室」，由左至右依序為台北市電腦商業同業公會法務長黃益豐、台北市政府資訊局局長呂新科、台北市副市長黃珊珊、Facebook台灣及香港總經理余怡慧、行政院副院長陳其邁、教育部終身教育司司長黃月麗。圖／Facebook提供
分享

Facebook

相關新聞

台商回流爭議 滬台協會長：誰會想放棄14億市場

2019-11-21 18:31

台商回台投資真假？蘇貞昌秀一張圖揭六都受益高低

2019-11-21 17:57

台商回台再添一家 經部：投資是現在進行式

2019-11-21 17:18

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-21 15:40

7成企業有接班危機 升級轉型問題多

2019-11-21 15:03

傳經濟部屬意 台電否認是「綠電大盤商」

2019-11-21 14:21

用電大戶買綠電辦法 經濟部今年跳票

2019-11-21 14:20

台電否認是「綠電大盤商」 加碼承諾不因交易漲電價

2019-11-21 13:56

用電大戶綠電辦法原訂11月上路 驚傳跳票

2019-11-21 13:54

謝金河臉書評台商回流爭議 曾銘宗回應了

2019-11-21 12:52

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:17

台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00

台商回流投資作假？ 童子賢：討論資金來源地是假議題

2019-11-21 09:57

台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46

外銷訂單連12黑 憂中帶喜

2019-11-21 00:44

10月銷歐訂單成長 三品項撐場

2019-11-21 00:43

電子產品10月接單 意外翻紅

2019-11-21 00:43

許勝雄：台商回流 錢從哪來不重要

2019-11-21 00:41

境外資金專法上路三個月 申請匯回達255億元

2019-11-21 00:40

名家觀點／RCEP牽動全球區域經濟整合

2019-11-21 00:39

投審會：前十月陸資來台投資額腰斬

2019-11-21 00:32

財經觀點／3面向思考台灣數位醫療

2019-11-21 00:27

外銷訂單連12黑 下月可望翻紅

2019-11-21 00:16

經濟關鍵字／翁朝棟…解 張安平…順 簡滄圳…暖

2019-11-20 23:47

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

影／台商匯回零元爆爭議 鄭文燦：逾千億元到位

2019-11-20 18:33

台商回台投資成話題 翁章梁：5家台商申請來嘉投資

2019-11-20 17:36

外銷訂單連12黑 全年正成長機率低

2019-11-20 17:17

綠擔心功勞被搶？藍委籲救救國產車

2019-11-20 14:41

華潔工會陳情：簽團協遭威脅

2019-11-20 14:41

華映欠資 政府墊償金額、人數史上最高

2019-11-20 14:05

台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41

台商匯回資金掛零引發爭議 經濟部大動員澄清

2019-11-20 13:32

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

【重磅快評】是多大謊言得要國家機器總動員滅火？

2019-11-20 13:10

立院初審通過 復康巴士免徵貨物稅延長

2019-11-20 13:03

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

每周一勢／前九月核准僑外投資額增9.4％

2019-11-17 02:19

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46

謝金河臉書評台商回流爭議 曾銘宗回應了

2019-11-21 12:52

聯發科5G晶片 跑第一

2019-11-20 23:19

中鋼下季盤價看跌 有利鋼廠

2019-11-21 00:20

壽險加碼不動產 二年砸千億

2019-11-21 00:17

台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00

許勝雄：台商回流 錢從哪來不重要

2019-11-21 00:41

用電大戶綠電辦法原訂11月上路 驚傳跳票

2019-11-21 13:54

威盛攻AI報捷 新晶片夠力

2019-11-21 00:12

遠東巨城明年衝127億元 續當新竹百貨霸主

2019-11-20 20:10

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

強化財務 台企銀擬現增90億

2019-11-20 23:25

國慶連假2外送員之死！ 1家挨罰500元1家根本罰不到

2019-11-21 15:33

聯發科找上台嘉碩衝5G 固料意味濃

2019-11-20 23:19

汽車零組件降關稅 卡關

2019-11-21 00:11

外銷訂單連12黑 憂中帶喜

2019-11-21 00:44

華映破產 政府墊償8億元史上最高

2019-11-21 00:13

新店捷運宅 將變複合商場

2019-11-21 00:14

超商也吃得到Beyond Meat 全家開賣未來漢堡排

2019-11-20 20:10

台商回流投資作假？ 童子賢：討論資金來源地是假議題

2019-11-21 09:57

搶便宜發債…中型銀行跟進

2019-11-20 23:24

電子產品10月接單 意外翻紅

2019-11-21 00:43

金融帳Q3淨流出 一年低點

2019-11-21 00:32

今年10月歐洲訂單創高 主要是增加採購我這三項產品

2019-11-20 20:43

豬肉滿福堡買一送一來了！ 刷這張卡還送10倍點數

2019-11-21 12:12

房地過戶 先申請自住優稅

2019-11-21 00:02

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-21 15:40

陸港客衰退日韓客撐盤 飯店業拚復甦

2019-11-21 10:31

搭5G熱潮 威盛推智慧車方案

2019-11-21 00:11

陸出口大國反向採購 鋼市向上訊號亮了

2019-11-20 23:32

5G將釋照競價 電信五雄備戰

2019-11-20 23:20

10月銷歐訂單成長 三品項撐場

2019-11-21 00:43

高齡少子化衝擊 專家提3族群退休規劃建議

2019-11-21 15:02

境外資金專法上路三個月 申請匯回達255億元

2019-11-21 00:40

匯市缺新題材 新台幣續陷膠著微升0.9分

2019-11-20 21:10

精品寢具品牌「寬庭」 中台灣出清特賣23日登場

2019-11-20 21:37

一次性移轉訂價調整 有條件

2019-11-21 00:02

張志堅 可望真除台企銀總座

2019-11-20 23:20

遠傳攜三醫院 攻遠距診療

2019-11-20 23:19

投審會：前十月陸資來台投資額腰斬

2019-11-21 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top